一家3口駕車出遊撞倒小象！象群暴怒「狂奔復仇」踩爛轎車





▲男子沒注意到前方有象群，閃避不及撞倒一頭小象。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

來自動物的復仇！馬來西亞一名48歲男子日前開車載著妻兒行駛在高速公路上，途中卻不慎撞上一頭小象，沒想到竟引起象群激憤攻擊，整輛車直接被大象踩爛，所幸一家3口及時逃脫，才未釀成死傷悲劇。

綜合外媒報導，事發於26日晚間7時許，當時男子載著47歲妻子與23歲兒子，準備從馬來西亞檳城前往登嘉樓州，途中行經高速公路時，男子沒注意到前方有象群，閃避不及撞倒一頭小象。

▲▼馬來西亞男駕駛撞倒幼象之後，遭象群報復，車子被踩爛。（圖／翻攝自東方日報）

看見幼象被攻擊，其餘5頭成年大象立刻暴怒，一窩蜂朝著車輛狂奔靠近，開始瘋狂踩踏肇事轎車，直到小象站起來後，象群才停止攻擊並離去，結束這場大象尋仇驚魂記。

對此，馬來西亞宜力警區主任祖基菲表示，事發當下正飄著綿綿細雨及霧氣，駕駛疑似因雨天視線不佳，一時疏忽才與象群發生碰撞，事故導致車輛嚴重毀損，但駕駛及2名乘客均未受傷。

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