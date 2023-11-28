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尿急衝夜市男廁！滿地尿「炸出刺鼻味」　他愣：一次付10元我甘願

▲▼廁所,公廁,馬桶,洗手間。（圖／資料照）

▲原PO覺得夜市的廁所很髒。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

出門在外，難免會有想上廁所的時候，不過有時才一開廁所門，映入眼簾的卻是滿地尿液，讓人不適。近日就有網友發文表示，日前他去某夜市上廁所，不料地上都是尿，又臭又髒，為什麼夜市不乾脆收費、請清潔人員固定清理？貼文曝光後，引發底下網友熱議。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「台灣公廁那麼噁為什麼都不收費」為標題發文，提到他日前逛某夜市時突然想上廁所，於是便走進夜市的洗手間。當時他注意到，男廁只剩下一間可以使用，其他都被貼了故障的告示，至於小便斗也只有一個可以使用，且地上還都是尿，又臭又髒。

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原PO不解，這個廁所難道都沒有人定時來處理嗎？花錢整頓有這麼困難嗎？基於使用者付費原則，他坦言如果上一次廁所要付10元也甘願，若夜市用這筆錢請清潔人員固定清理不好嗎？

▲▼衛生紙、廁所。（圖／取自免費圖庫PIXABAY）

▲原PO提議上廁所一次收10元。（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我常常在想尿不準、拉不準的人怎那麼多」、「先教育台灣人的公德心吧」、「台灣的公廁整潔我只服捷運跟機場，其他都很慘」、「只有百貨公司廁所乾淨，其他都噁」、「這個應該要看管委會有沒有用心去維護，有的大夜市也不會太髒亂，定時會有人去清潔」、「收費，派個人在門口管制很難嗎」。

不過也有些網友認為收費未必能改善情況，「噁還收費會比較好嗎」、「放心，收費還是一樣噁」、「以為收費就會乾淨？使用者會因付費弄髒吧」、「收費還是一樣噁啦，回家上吧」、「收費之後，附近路邊就會一堆屎」。

本站曾報導《嘉義文化路夜市出現「10元廁所」　2大原因讓當地人點頭：很合理》，過去曾有人注意到，文化路觀光夜市的路上被放了一個看板，上頭寫著「廁所10元」。當時就有一票人認同使用者收費，覺得打掃洗手間不易，有人定時打掃的話收費合理。

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