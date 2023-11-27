有刮痕和血跡？他驚「不敢用外面的衛生紙」　環保局：這不在台灣

▲前陣子網路瘋傳一張公廁衛生紙的照片。（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

前陣子網傳一張公廁衛生紙照片，畫面可見捲筒衛生紙上有疑似血跡的髒汙，另也有些許刮痕，讓網友看到後直呼「各種靠針頭吸毒者是這樣清潔針頭的」。照片曝光後，台灣事實查核中心說明此事件發生在美國而非台灣；台北市環保局也指出，近期未接獲相關事件，但如果有在衛生紙看到血跡，就不要再使用。

前陣子有網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張捲筒衛生紙疑似有血跡的照片，接著表示「這就是我不敢用外面廁所衛生紙的原因，因為各種靠針頭吸毒者是這樣清潔針頭的」。該文章被另名網友轉發，累積5000多次分享。

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不過台灣事實查核中心透過以圖搜圖查證，發現該張照片最早出現在2019年9月，美國華盛頓州雅基馬縣（Yakima）地方媒體《Apple Valley News Now》有相關報導。據報導，有民眾在當地的超市發現，捲筒衛生紙上有著「紅色血跡」，進而懷疑有人在廁所使用針筒，並用衛生紙擦拭針頭。

該民眾也將照片發布在自己的臉書上，文章被轉發約46萬次，後來該超市也證實有接收到投訴，並已更換衛生紙。雖然報導並未說明衛生紙上的血跡是怎麼造成的，不過當地衛生單位提醒，若在衛生紙上看到疑似血跡的髒汙，就不要再使用。

針對此事，台北市環保局也指出，近期並未接獲相關事件，且該照片也不是在台灣拍攝的，但如果民眾在公廁看到疑似有血跡的衛生紙，除了基於衛生問題不該再使用，也可以趕緊告訴清潔人員。