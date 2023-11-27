乾脆使用者付費！逢甲夜市公廁「滿地髒尿」　一票人嘆花錢更慘

▲原PO去逢甲夜市想上廁所，卻一肚子氣。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者張靖榕／綜合報導

台灣觀光夜市多年來想走出國際，卻有不少缺點至今仍未改善，一名剛去完逢甲夜市的網友表示，逛街途中想找公廁相當困難，找到了也得面對設備故障、滿地髒亂的恐怖場景，因此他認為應該推行收費制，但其他網友卻不看好，「你敢收費，台灣人就敢隨地大小便。」

原PO在PTT八卦版發文，酸剛從「台中那個自稱國際觀光的夜市」逢甲夜市回來，自從連鎖速食店關門後逛街的民眾就沒地方可上廁所，即便以往去連鎖速食店上廁所也是大排長龍，而逢甲大學的廁所鐵門也關起來不能上，只能下到地下室。

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「不去還好，看到大便間只剩一間，其他封起來貼故障，小便斗也只剩一個」，原PO相當氣憤，「地上滿地尿液又臭又髒，不說還以為到什麼三流國家。」他說逢甲夜市連廁所都弄不好，還好意思自稱是「國際觀光夜市」。

原PO質疑，夜市攤位那麼多難得沒有管理委員會，用人民稅金建幾間廁所「有這麼難嗎」，就算要使用者付費一次10元他也願意，「麻煩請一個清潔阿姨好嗎？不要廁所髒得跟屎一樣，外國觀光客怎麼看？」

網友紛紛留言，「這麼有人情味的地方怎麼可以收費呢，嘻嘻」、「陳舊的老問題，不知何時會進步」、「有錢搞商圈，沒錢弄廁所。」不少網友表示，「先教育台灣人的公德心吧」、「放心收費還是一樣噁」、「台灣人素質還沒有好到付錢上」、「你敢收費，台灣人就敢隨地大小便。」