嘉義文化路夜市出現「10元廁所」　2大原因讓當地人點頭：很合理

▲嘉義文化路夜市出現「10元廁所」宣傳牌。（圖／翻攝自臉書／綠豆嘉義人）

網搜小組／柯沛辰報導

人有三急，出門在外找不到廁所，真的讓人很崩潰。有民眾近日到嘉義市文化路夜市，發現新的「收費廁所」告示牌，一次收費10元，不禁拍照笑說文化路真的商機無限。原來，過去遊客都會到一家電動遊樂場借廁所，但伴隨遊樂場2021年9月歇業，帶動收費廁所的新商機，不少網友也樂見其成。

臉書粉絲專頁「綠豆嘉義人」貼出照片，可見夜市街道中央有一個顯眼看板，上頭寫著「WC→廁所10元，阿元彈珠台」，讓粉絲團不禁笑說「文化路商機無限」，吸引超過6000人按讚、400多則留言。

當地人表示，原先大家逛夜市若尿急，都會到附近的電動遊樂場「變色龍歡樂世界」借用廁所，但自從變色龍2021年9月歇業後，夜市內唯一的「類公廁」消失，讓不少人紛紛大呼不方便。

如今出現收費廁所，有少數人不認同，「建議文化路的管理委員會，整理附近可以上廁所的地方，莫讓蠅頭小利壞了遊客的興致」、「文化公園有免錢公廁，附近還有麥當勞、中油，外地盤子要功課作足」，但有人回應「走到那邊時，塞攏挫出來啊（屎都噴出來了）」。

對此，網友幾乎一面倒贊同「使用者付費」，「畢竟打掃洗手間，也不是件輕鬆事」、「便利最重要，10元已經很便宜了」、「有人定時打掃乾淨的話合理」、「昨天有經過，上廁所的人蠻多的」、「如果有清洗，保持清潔的廁所，我覺得一次$10很合理，我相信見識過文化公園公廁、變色龍廁所的人都知道，不要太相信遊客的公德心」。

還有人說「在國外上廁所都要付錢的，台灣是太人性化」、「有整理乾淨10元很合理，畢竟有些觀光區公廁真的有點可怕，而且有花錢跟不花錢的可以選擇，沒有任何不妥」、「合理，太多人把方便當隨便，造成了許多人的不便」、「文化路廁所超少，只要10元就能上根本賺到好嗎」、「如果很急，肚子又痛，20元都願意了」、「可以接受，尤其帶小孩出門需要乾淨的廁所啊！」掀起熱議。