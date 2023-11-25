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3寶爸借信貸度日！靠小吃翻身「日薪破萬」　成台北第6好吃地瓜球

劉在泓中年創業負債累累，還好認真研究地瓜球好吃的祕訣、於夜市盤活這門小生意，養家之餘，債務也已清償大半。

文／鏡週刊

夜市銅板小吃地瓜球，這看似簡單的一門小生意，卻讓原本需借信貸養活3個孩子、連創業金5萬元都沒有的劉在泓，靠著它讓人生由負翻正。

台北第六好吃地瓜球有著卡滋卡滋的Q香脆口感，因此受到歡迎而成為夜市排隊小吃。（50元/大包）

▲台北第六好吃地瓜球有著卡滋卡滋的Q香脆口感，因此受到歡迎而成為夜市排隊小吃。（50元/大包）

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每天早上10點，劉在泓就在岳父家前的車庫空間，開始為當天傍晚要賣的地瓜球備料，洗車的水龍頭被他改裝成番薯清洗槽，蒸箱、冰箱、攪拌機及料理工作檯全擠在4、5坪空間裡，蒸地瓜的熱氣不斷飄散布滿車庫，蒸濕了他的衣衫，他順手拿起茶猛灌，又趕緊把稍早從市場扛回來的一袋袋甘藷，拿出清洗、切塊、去皮、蒸拌。

現在連地瓜球原料都採自製下，劉在泓每兩天就要到雙北的市場挑選、採購甘藷。（陳宏銘攝）

▲現在連地瓜球原料都採自製下，劉在泓每兩天就要到雙北的市場挑選、採購甘藷。（陳宏銘攝）

獨特的配方與工序，讓劉在泓的地瓜球擁有了酥脆口感，短短時間內「台北第6好吃地瓜球」就成為北市內湖737夜市的排隊美食，夏天淡季平均每日收入可破8千元，冬天旺季可達1萬元以上。但其實地瓜球生意一開始並不成功，就跟劉在泓的人生創業一樣有許多波折。

一樓車庫是劉在泓製做地瓜球原料的基地，每天他都得做65斤的地瓜球原料。

▲一樓車庫是劉在泓製做地瓜球原料的基地，每天他都得做65斤的地瓜球原料。

父母在他兒時離異，沒學歷、沒背景的他15歲就離家，「我從小不愛讀書，經常逃家，這學學、那看看，做過美髮店學徒、蒙古烤肉廚師等工作，混到30歲那年，舅舅告訴我，在摩鐵工作，做到主管入股、分紅，每月能有十幾萬元，搞得我很心動，便應徵進了那時很紅的沐蘭精品旅館。」天真以為苦幹實幹拚到主管便可投資公司、拿分紅，但10年一晃而過，摩鐵卻呈現高度飽和、好光景不再，一人餬口還行，此時已結婚生子的劉在泓無法只靠死薪水養家，落得一場空的他決定自行創業，想不到就此上演起一跌再跌的築債人生。

劉在泓和妻子謝允佳會分工，妻子會把甘藷清洗乾淨、進行去皮，至於是先蒸再去皮、還是先去皮再蒸，則會看當時的地瓜外觀好不好去皮而定。

▲劉在泓和妻子謝允佳會分工，妻子會把甘藷清洗乾淨、進行去皮，至於是先蒸再去皮、還是先去皮再蒸，則會看當時的地瓜外觀好不好去皮而定。

劉在泓輕輕嘆了一口氣說：「先是借了一筆錢，在我租房的新北林口合宜住宅附近賣加盟滷味，小孩相繼誕生，生活負擔變得更重，所以生意一穩定，便把滷味攤交給老婆顧，自己再開Uber貼補家用。為了開Uber，又貸款買了一台車。」但才開2個月，Uber就被政府鉅額罰款、勒令歇業。每天睜開眼要付的租金、生活支出與貸款壓力壓得他喘不過氣，以債養債到最後連信用卡也刷爆。

去皮、蒸熟的地瓜拌粉後，會利用攪拌機打成泥狀，再把它揉成一團一團的地瓜球原料。

▲去皮、蒸熟的地瓜拌粉後，會利用攪拌機打成泥狀，再把它揉成一團一團的地瓜球原料。

某天，哥哥跟劉在泓聊到有一家炸地瓜球很好吃，想跟對方學，這引起他的興趣，心想可以在滷味攤旁擺一攤地瓜球增加收入，但他連製作攤子在內的8萬8千元加盟金都湊不到。好在哥哥發揮纏功，談定只要跟對方拿原料，不用加盟金，付3600元就能去學炸地瓜球。

台北第六好吃地瓜球美味祕訣之一，便是下鍋前篩料不用篩得很乾淨，這一來 吃起來就會卡滋卡滋的。（陳宏銘攝）

▲台北第六好吃地瓜球美味祕訣之一，便是下鍋前篩料不用篩得很乾淨，這一來 吃起來就會卡滋卡滋的。（陳宏銘攝）

4年多前，劉在泓實在是被生活逼急了，跟親戚借5萬元買攤車，只學了一天炸地瓜球就上陣，他原以為地瓜球是門簡單的生意，批原料來炸一炸即可，「當時實在很想趕快增加收入，把地瓜球想簡單了，剛開始炸出來的地瓜球有1/3是壞掉的、膨脹不起來。」看到不良品這麼多，劉在泓心裡在淌血。

夜市尖峰時段，台北第六好吃地瓜球在起鍋前，常常處於排隊狀態。

▲夜市尖峰時段，台北第六好吃地瓜球在起鍋前，常常處於排隊狀態。

反觀當時一起學藝的哥哥與朋友，營業額是他的2、3倍，「哥哥在淡水擺攤，朋友在寧夏夜市，我原先認為是他們的攤位地點比我好，不是我技不如人。直到有天朋友的攤位缺人手，找我去代班，才得到了解答。」

劉在泓如何摸索出美味地瓜球關鍵？還成功破解祕方自製起原料？詳細報導可點入以下連結閱讀：【生意經】創業一路敗　靠不起眼銅板小吃逆轉負債人生　台北第六好吃地瓜球專訪

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