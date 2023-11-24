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辣媽遊樂設施上哺乳被罵翻　婦產科醫師挺她到底：這是正常情況

辣媽遊樂設施上哺乳網友罵翻太危險　婦產醫力挺：這是一幅美麗的畫面

▲美國一名母親在遊樂設施上哺乳，照片引起爭議。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

美國一名母親日前帶著1歲女兒到迪士尼遊樂園玩耍，辣媽邊哺乳邊搭乘遊樂設施，相關照片曝光後引發爭議，許多人認為此舉相當危險，不過就有醫師力挺，直呼這是一副最美的畫面。事後遊樂園也出面澄清，遊樂設施當下移動速度是相當緩慢的。

根據《紐約郵報》報導，巴妮亞克（Meredith Barnyak）日前和老公帶著女兒、兒子到佛羅里達州的迪士尼樂園出遊，正當她抱著女兒搭乘遊樂設施時，女兒因為肚子餓，所以變得相當躁動，巴妮亞克沒多想，便開始哺乳。

辣媽遊樂設施上哺乳網友罵翻太危險　婦產醫力挺：這是一幅美麗的畫面

▲巴妮亞克在遊樂設施上哺乳。（翻攝IG＠cupofjo）

巴妮亞克表示，當時一片漆黑，她心想趁這時候哺乳，但當她看見一道閃光燈後才意識到，她正在哺乳的畫面會被設施的攝影機拍得一清二楚，其他遊客在照片中也會看到此景。但她個人非常支持媽媽在外哺乳，認為這是很自然的行為，於是沒有想太多。

很快，這張照片在網路上引起討論，不少人認為巴妮亞克在遊樂設施上哺乳是相當危險的舉動，並認為照片中的成年人都緊抓著欄杆，代表有一定速度。對此，園方也出面澄清，巴妮亞克和女兒搭乘的設施移動速度並不快。

也有網友支持巴妮亞克，認為這是一個母親會做的事，「因為愛他，所以在任何情況下都會照顧自己的寶貝」。此外，婦產科醫師布蕾登 ( Andrea Braden ) 出面聲援巴妮亞克，並認為這是一幅最美的畫面，「這也是許多母乳餵養的媽媽會做的正常情況」。

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