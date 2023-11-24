君悅鴻門宴　「戰狼小姊姊」陳智菡狠瞪侯友宜

圖、文／鏡週刊

2024總統大選登記24日截止，藍白陣營聚首台北君悅飯店會談，結果不歡而散，幾已看不見合作可能。本刊直擊，現場除了「大人們」戲劇性互嗆，藍白幕僚表現也吸睛，民眾黨總統參選人柯文哲競總發言人陳智菡，被國民黨總統參選人侯友宜點名時，惡狠狠地回瞪侯一眼；柯營競選總幹事黃珊珊則不時上台遞紙條、與柯咬耳朵。柯營女將表現搶鏡，讓藍營會後猛酸，「柯文哲一定承受很多來自幕僚的種種壓力。」

藍白合進入關鍵倒數，在柯文哲邀請下，鴻海集團創辦人郭台銘下午前往君悅飯店，侯友宜也在前總統馬英九、國民黨主席朱立倫陪同下到場。不僅如此，包括國民黨文傳會主委林寬裕、國民黨智庫副執行長凌濤、國民黨發言人楊智伃，以及黃珊珊、陳智菡、柯競辦主任周榆修、民眾黨副祕書長許甫等藍白陣營幕僚皆到場助陣。

由於現場空間問題，藍白幕僚只能比肩而「站」，並沒有涇渭分明、各占一角，而隨著會談氣氛愈來愈火爆，雙方幕僚「肢體動作」也愈來愈大。

本刊直擊，像是當凌濤拿麥克風發言，與郭競辦發言人黃士修你一言、我一語叫戰時，黃珊珊臉色鐵青、數度皺眉，還一度想伸手制止凌濤。另當侯友宜發言談及藍白民調誤差，黃珊珊、周榆修聞言多次上台與柯咬耳朵，黃後來乾脆直接遞紙條給柯，似乎在提供「教戰守則」，要柯站穩立場。

被柯粉封為「戰狼小姐姐」的陳智菡，表現同樣名符其實，全程在台下雙手抱胸、緊盯侯友宜、朱立倫動態。當侯發言強調，民調沒有所謂讓6％，柯文哲當時同意誤差範圍內就是平手看待、即侯柯配，這些都是白紙黑字寫得清清楚楚，「柯文哲簽名時陳智菡也在一旁提醒。」陳一聽見侯點名自己，旋即抬頭狠瞪侯。

至於藍營幕僚方面，除了有凌濤大戰黃士修，楊智伃直到會談末段終於「凍未條」，搶來一支麥克風，不讓黃握有話語主導權。歷時近1.5小時的藍白會面，郭、柯、侯、朱較勁，幕僚亦充分展現戰力。

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