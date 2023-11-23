黑粉亂報警！2千萬訂閱YTR在家直播　「警持槍闖入」網友看傻

▲當紅實況主IShowSpeed遭黑粉亂報警，警方闖入住處搜索。（翻攝自推特、YouTube）

圖文／鏡週刊

在YouTube上擁有2千多萬訂閱的遊戲實況主「IShowSpeed」近日搬新家，怎料11月21日遭到黑粉惡搞「亂報警」（Swatted），直播中驚見多名全副武裝的警察從窗戶摸進IShowSpeed家中進行搜索；沒想到23日，又有黑粉故技重施，IShowSpeed的助理slipz也與警方據理力爭，IShowSpeed非常無奈表示「我真的差點就要死了」。

美國實況圈中，黑粉惡搞實況主很常見，其中以「亂報警」最為猖狂，他們取得實況主家裡位置後，向警方報警聲稱有犯罪行為等，引來當地警方闖入實況主家中，而黑粉們再藉由實況主當下的反應為樂，但不幸的是真的有實況主因此發生過憾事。

IShowSpeed於當地時間21日凌晨實況中，疑似有黑粉亂報警，導致他實況中斷並離席檢查屋內狀況，但在鏡頭沒有關的情況下，數名全副武裝的警察竟從窗戶進屋查看狀況，觀看實況的網友們全看傻了。

事後IShowSpeed嚴正向網友們表示別再做這種惡作劇，當時自己的臉被警察的槍口指著相當危險。

沒想到23日又有網友亂報警，IShowSpeed在家中聽到吵雜聲，於是致電助理slipz詢問狀況，畫面可見IShowSpeed一臉搞不清楚狀況，且所有線上觀眾可以聽到slipz與警方的對話，slipz與警察激動抱怨，更指出這種假報警可能會害死無辜的人；slipz後續在個人推特（X）上發了一個無奈扶額頭、比中指的表情。

IShowSpeed事後在Snapchat抱怨，真希望知道哪位網友亂報警「真的有夠混蛋，永遠別去做這種事情，我真的差點就要死了，槍口對準我的臉，千萬別這樣做了」。

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