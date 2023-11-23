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南投選情／蔡培慧邀國土署視察竹山社宅進度　游顥批炒冷飯

▲立委蔡培慧邀集國土署等單位視察竹山社宅興建進度。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

▲立委蔡培慧邀集國土署等單位視察竹山社宅興建進度。（圖／蔡培慧競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣為全國唯二尚未有社會住宅興建完成之地區，立委蔡培慧22日邀集內政部次長花敬群、國家住宅及都市更新中心等中央單位和地方官員或民意代表，前往竹山鎮了解規劃進度，盼能儘速發包動工。

立委羅美玲、國土管理署、國家住宅及都市更新中心、竹山鎮長陳東睦、南投縣議員陳玉鈴昨天也都出席會勘，蔡培慧表示，全縣社會住宅目前規劃共782戶，其中埔里鎮260戶正興建中，預計114年完工，南投市350戶、竹山鎮172戶將於近期招標，讓租屋族可用低於市價的價格安居樂業、年輕人可返鄉打拼，她未來會持續推動，期望能讓南投社宅遍地開花，也呼籲青年們回家，一起讓南投發展越來越好。

▲國家住都中心執行的南投全縣第一案社會住宅「公誠安居」已於埔里鎮開工興建中。（圖／埔里鎮公所提供）

▲國家住都中心執行的南投全縣第一案社會住宅「公誠安居」已於埔里鎮開工興建中。（圖／資料照片，埔里鎮公所提供）

花敬群表示，社會住宅的興建對於在地居住環境的改善、青年返鄉等皆有幫助，這次到南投除視察目前已規劃之社宅，也希望未來有更多鄉鎮加入規劃，逐步落實居住正義的目標。

羅美玲表示，竹山社宅之規劃目前已相當明確：選址地點在竹山警分局後方，也將設立托嬰中心，附近有國中小等，可滿足基本生活需求，期待讓地方有不一樣的發展；陳東睦和陳玉鈴說，期待隨著社宅政策的落實，鼓勵青年返鄉，讓竹山有更多發展可能。

▲南投縣政府推動興建南投市青年住宅。（圖／資料照片，簡千翔服務團隊提供）

▲南投縣政府推動興建南投市青年住宅。（圖／資料照片，簡千翔服務團隊提供）

不過，共同競爭南投縣第二選區立委席次的國民黨候選人游顥則質疑，蔡政府執政將屆滿8年，當初承諾在南投蓋2500戶社會住宅，現在一戶都沒有完成，實際開始動工的只有260戶，現在又稱要蓋到2025年，承諾完全跳票，根本是把南投縣民當次等國民，「騙過8年，現在又想再騙4年！」。

游顥也砲轟對手蔡培慧，過去曾任民進黨不分區立委、行政院中辦執行長，現在當上區域立委，卻完全拿不出實質的成績單：蔡政府推動的社會住宅，其實在今年上半年就已在竹山選址，蔡培慧卻到選舉前才拿蔡政府八年前的跳票政見出來冷飯熱炒，應深刻反省長久以來對南投社會住宅需求的漠視；反觀在南投縣政府推動的第一批青年住宅45戶已即將完工，最快明年2月就可抽籤讓售，以成本價讓售青年住宅，年輕人才買得起，這才是真正為民眾做事的態度。

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