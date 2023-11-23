決戰花東快！傅崐萁領表登記參選　2千支持民眾喊：凍蒜

▲▼傅崐萁由花蓮縣長徐榛蔚及國民黨黨籍幹部陪同領表登記參選。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2024總統與立委選舉正式展開登記，中國國民黨提名立法委員候選人傅崐萁，特別選在23日上午10點，由花蓮縣長徐榛蔚、國民黨花蓮縣黨部主委張逸華、黨籍議員、鄉鎮市長、代表會正副主席、花蓮各界社團理事長及宮廟委員會等人陪同，到縣選委會完成立法委員參選登記，全力爭取連任，決戰花東快，持續為花蓮人發聲，完成重大交通建設。

傅崐萁表示，明年選舉是最關鍵的一年，在21世紀變動的時代，可以看到世界局勢有俄烏、以巴戰爭，全世界兵兇戰危，我們更應該守護中華民國守護台灣，唯有台灣好花蓮才會好，我們看到戰爭讓人民流離失所，在這種越艱困的時刻，我們更要心手相連，不要讓台灣走向錯誤。我們中央政府竭盡所能貪污腐敗無能，居然讓「小吃店」承攬政府16億快篩標案，資本50萬停業的小公司進口7億雞蛋，幾百億的潛艦交給菸草公司來做，資本額就只有幾千萬，這就是今天民進黨政府貪汙腐敗的行為，毫無禮義廉恥，全世界疫情期間都在保護人民安全，但民進黨政府卻是大賺人民財，讓全民打高端，是完全無效的疫苗，就是為了炒作股票賺取利潤。

▲▼現場近2千多名支持民眾到場相挺，高喊凍蒜。



此外，我們把美國萊豬都吃完，當時賴清德四大公投走遍台灣各地說要守護臺灣，要與美國經貿合作，但是大陸不開放、歐盟不開放，就只有台灣開放，讓我們孩子吃萊豬，到今天台美FTA在哪裡？台美安保協議在哪裡？只有看到國防預算短短五年從4000億增加到6000億，中華民國的行政院各部會只有國防部增加百分之50，守護中華民國擴充國防本來就應該要全力支持，但是民進黨政府違法亂憲，毀掉中華民國只為了少數人利益，還要我們的軍人我們的孩子血灑臺灣海峽，今天不只是戰爭與和平的選擇，更是腐敗到底以及撥亂反正的時代。





我們看到2008年國民黨執政以後二年八個月蘇花改就動工，2016年民進黨執政八年蘇花安在哪裡，連環評都還沒送預算都還沒編列，賴清德還來花蓮騙，詐騙的政黨欺騙台灣善良的老百姓，守護國家責無旁貸，維護兩岸和平，要讓台灣人民安居樂業，花東要發展要打通蘇花安，興建花東快，把國道六道從臺中銜接到花蓮，讓台灣打造一日生活圈，是我們共同的期待，為台灣加油，為花蓮加油。

▲傅崐萁表示，下架民進黨已是全民的共識，讓腐敗貪汙的政黨盡快下台。



最後，傅崐萁在媒體聯訪時表示，下架民進黨已是全民的共識，讓腐敗貪汙的政黨盡快下台，我們大手拉小手在2024年1月13 日一起下架民進黨，希望所有在野黨同心，國民黨絕對不會放棄，持續努力未來都有合作的空間，最終就是下架民進黨、國會要過半，這是全民共識，把大我放前面，小我都放下，唯有團結才能贏回台灣，讓台灣能夠和平安定自由。

前來到場支持民眾約二千餘人聲勢浩大，紛紛替國會戰將傅崐萁加油打氣，高喊「凍蒜！凍蒜！」場面熱絡，展現高昂團結士氣。

