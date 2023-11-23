　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

決戰花東快！傅崐萁領表登記參選　2千支持民眾喊：凍蒜

▲▼傅崐萁由花蓮縣長徐榛蔚及國民黨黨籍幹部陪同領表登記參選。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲▼傅崐萁由花蓮縣長徐榛蔚及國民黨黨籍幹部陪同領表登記參選。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

2024總統與立委選舉正式展開登記，中國國民黨提名立法委員候選人傅崐萁，特別選在23日上午10點，由花蓮縣長徐榛蔚、國民黨花蓮縣黨部主委張逸華、黨籍議員、鄉鎮市長、代表會正副主席、花蓮各界社團理事長及宮廟委員會等人陪同，到縣選委會完成立法委員參選登記，全力爭取連任，決戰花東快，持續為花蓮人發聲，完成重大交通建設。

▲▼傅崐萁由花蓮縣長徐榛蔚及國民黨黨籍幹部陪同領表登記參選。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

傅崐萁表示，明年選舉是最關鍵的一年，在21世紀變動的時代，可以看到世界局勢有俄烏、以巴戰爭，全世界兵兇戰危，我們更應該守護中華民國守護台灣，唯有台灣好花蓮才會好，我們看到戰爭讓人民流離失所，在這種越艱困的時刻，我們更要心手相連，不要讓台灣走向錯誤。我們中央政府竭盡所能貪污腐敗無能，居然讓「小吃店」承攬政府16億快篩標案，資本50萬停業的小公司進口7億雞蛋，幾百億的潛艦交給菸草公司來做，資本額就只有幾千萬，這就是今天民進黨政府貪汙腐敗的行為，毫無禮義廉恥，全世界疫情期間都在保護人民安全，但民進黨政府卻是大賺人民財，讓全民打高端，是完全無效的疫苗，就是為了炒作股票賺取利潤。

▲▼傅崐萁由花蓮縣長徐榛蔚及國民黨黨籍幹部陪同領表登記參選。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

▲▼現場近2千多名支持民眾到場相挺，高喊凍蒜。
 
此外，我們把美國萊豬都吃完，當時賴清德四大公投走遍台灣各地說要守護臺灣，要與美國經貿合作，但是大陸不開放、歐盟不開放，就只有台灣開放，讓我們孩子吃萊豬，到今天台美FTA在哪裡？台美安保協議在哪裡？只有看到國防預算短短五年從4000億增加到6000億，中華民國的行政院各部會只有國防部增加百分之50，守護中華民國擴充國防本來就應該要全力支持，但是民進黨政府違法亂憲，毀掉中華民國只為了少數人利益，還要我們的軍人我們的孩子血灑臺灣海峽，今天不只是戰爭與和平的選擇，更是腐敗到底以及撥亂反正的時代。

▲▼傅崐萁由花蓮縣長徐榛蔚及國民黨黨籍幹部陪同領表登記參選。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）
 
我們看到2008年國民黨執政以後二年八個月蘇花改就動工，2016年民進黨執政八年蘇花安在哪裡，連環評都還沒送預算都還沒編列，賴清德還來花蓮騙，詐騙的政黨欺騙台灣善良的老百姓，守護國家責無旁貸，維護兩岸和平，要讓台灣人民安居樂業，花東要發展要打通蘇花安，興建花東快，把國道六道從臺中銜接到花蓮，讓台灣打造一日生活圈，是我們共同的期待，為台灣加油，為花蓮加油。

▲▼傅崐萁由花蓮縣長徐榛蔚及國民黨黨籍幹部陪同領表登記參選。（圖／國民黨花蓮縣黨部提供，下同）

傅崐萁表示，下架民進黨已是全民的共識，讓腐敗貪汙的政黨盡快下台。
 
最後，傅崐萁在媒體聯訪時表示，下架民進黨已是全民的共識，讓腐敗貪汙的政黨盡快下台，我們大手拉小手在2024年1月13 日一起下架民進黨，希望所有在野黨同心，國民黨絕對不會放棄，持續努力未來都有合作的空間，最終就是下架民進黨、國會要過半，這是全民共識，把大我放前面，小我都放下，唯有團結才能贏回台灣，讓台灣能夠和平安定自由。

前來到場支持民眾約二千餘人聲勢浩大，紛紛替國會戰將傅崐萁加油打氣，高喊「凍蒜！凍蒜！」場面熱絡，展現高昂團結士氣。
 

ET快訊
不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚
快訊／阿里山公路車禍　騎士滿地血命危
少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　猥褻3次
周曉涵介入婚姻？　陳天仁首談「離婚周孝安」在家當奶爸：怕他沒
19歲男開「移動豪宅」　撞爛瞬間曝
快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全力守護長者！竹市112年度免費健檢　守護8192位長輩健康

【廣編】台中市民野餐日11／26登場　「帶上親愛的人」享受悠閒假日時光

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

台南藍軍力挺　侯友宜警長出征、趙少康少康中興！

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

全力守護長者！竹市112年度免費健檢　守護8192位長輩健康

【廣編】台中市民野餐日11／26登場　「帶上親愛的人」享受悠閒假日時光

台南聖母廟加持！　「聖火祈福」喜迎土城國小101週年校慶

明華園《潮水孤蟾》　12／9屏東市千禧公園隆重登場

控「拿千萬宣傳棒球場」　新竹市議員：都更委員會淪建商大本營　

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元　南警聯手逮車手

游顥爆「選區寄戶口外地買房」　蔡培慧駁烏龍爆料：在投市租屋

國民黨立委、議員外勘多次　要求改善安平市場老舊設備

台南藍軍力挺　侯友宜警長出征、趙少康少康中興！

東北季風及境外污染移入　恐影響空氣品質

馬瑞／亞裔美國人擁槍率攀升　美國種族歧視縮影

桃園路上看見「發光繩子」他靠近驚覺是球蟒！　恐被棄養或走失

全國學校民俗體育競賽報名創新高！13項目近萬人大顯身手

賓士「大改款GLC休旅」撞測拿下完美滿分！頭燈、行人防護受肯定

難敵外部挑戰　阿富汗駐印度大使館永久關閉

台中火車「前後站」景點懶人包！逛全台首座「高空鐵道」公園

嘉義17歲少年酒駕載女友自摔！女頭部重創淪植物人　家屬忍痛拔管

不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚

《反正我很閒》影片變難看　鐵粉失望退訂！一票有感：全是業配

中國「兒童大白肺」激增引世衛關切！我疾管署緊盯：赴陸注意3件事

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

地方熱門新聞

19歲男開「移動豪宅」保時捷自撞號誌桿

駕車這燈號不閃罰1200元

南投縣茶葉2波外銷對岸共1.5萬斤進帳5000萬元

藍白合破局　王惠美：全力支持侯友宜

全國華風盆栽展　國內外170樹友參展

新北推動「嗨漁港」　泡湯大啖萬里蟹

參選基隆立委　林沛祥：共同展望新未來

游顥爆蔡培慧「選區寄戶口外地買房」

台南藍軍力挺侯友宜,趙少康

王美惠登記參選 　尋求連任守護台灣

南警智取詐欺車手保住婦人153萬元

金門護漁！烈嶼沿海清除71件非法佈網

防臭蟲　「白花油」被網友點名

詐騙謊言無極限老翁被騙450萬元南警逮車手

更多熱門

相關新聞

馬文君由老公兒子陪伴登記參選

馬文君由老公兒子陪伴登記參選

國民黨南投縣第一選區立委參選人馬文君，今（23）日上午完成登記，尋求「5連霸」；馬文君強調，自己出生成長都在南投、從未曾離開，鄉親看得到也找得到人，在立法院近14年來爭取超過340億元的建設經費，期望鄉親再給予支持打拼的力量，讓認真的馬文君繼續建設、守護南投。

金門2女激戰立委！尚文凱登記參選

金門2女激戰立委！尚文凱登記參選

傅崐萁登記參選立委決戰花東快　黨員與地方領袖幹部到場相挺

傅崐萁登記參選立委決戰花東快　黨員與地方領袖幹部到場相挺

中六選區黃國書交棒江肇國　高喊傳承

中六選區黃國書交棒江肇國　高喊傳承

傅崐萁登記參選　爭取連任籲：下架民進黨

傅崐萁登記參選　爭取連任籲：下架民進黨

關鍵字：

2024立委選情2024縣市立委2024花蓮縣立委花東快傅崐萁領表登記參選凍蒜

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面