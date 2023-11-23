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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德設「高雄防線」拚衝破百萬票　高喊立委候選人8席全上

▲▼賴清德設「高雄防線」拼衝破百萬票　批藍白合充滿算計沒好處。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴清德設「高雄防線」拚衝破百萬票，批藍白合充滿算計沒好處。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨總統候選人賴清德今（23日）南下合體高雄競選總部主委陳其邁市長，以及均完成立委登記的8名參選人邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、賴瑞隆、許智傑以及李柏毅、黃捷，懇請鄉親支持賴蕭配，用民主選票打造「高雄防線」，守護台灣民主。他在場也批「藍白合」充滿算計，對國家發展沒有任何好處。

賴清德今率領競選總部總幹事劉世芳、市黨部許智善主委，共同向高雄市民再度推薦高雄隊六加二戰將，請大家用民主選票再度打造高雄防線，共同守護台灣民主。

▲▼賴清德設「高雄防線」拼衝破百萬票　批藍白合充滿算計沒好處。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴清德設「高雄防線」拚衝破百萬票。（圖／記者賴文萱攝）

賴清德在台上表示，高雄是民主的聖地，每一年總統、立委大選，高雄都非常支持民主的力量，支持民進黨所推出的候選人，2020年蔡英文總統全國拿了817萬票，在高雄就拿了109萬票，可見高雄民主的力量之大。

在這次關鍵選戰時刻，賴清德也懇求鄉親支持賴蕭配，讓賴清德、蕭美琴帶領台灣穩穩地前進，並讓台上8位立委全壘打8席全上。他也批「藍白合」只是計較政黨利益，分贓權力、充滿算計，對國家社會發展沒有任何好處。

▲▼賴清德設「高雄防線」拼衝破百萬票　批藍白合充滿算計沒好處。（圖／記者賴文萱攝）

▲賴清德批藍白合充滿算計沒好處。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市長陳其邁則指出，希望未來賴總統可以成為台灣隊的隊長，共同挺台灣，守護台海和平，經濟繁榮。他並高呼，高雄8席立委都要紅不讓，高雄也要衝出100萬票，有信心一起拼。

賴清德與陳其邁也替候選人們披上競選背帶及致贈各候選人「民主之盾」，要求各競選團隊扛起重責、守護高雄。隨後他即繼續前往鳳山、三民、楠梓、前金新興等區域，展開高雄後續輔選行程。

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