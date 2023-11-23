兩個女人的戰爭！尚文凱登記參選金門立委　批陳玉珍爭議多

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

民眾黨提名參選金門縣立法委員的尚文凱，今（23）日上午9時許，在先生歐陽儀雄副議長以及縣黨部同仁與鄉親好友的陪同下完成登記。尚文凱強調，面對大選後的政治新局面，金門需要一位「問政不搞對立、專職不謀私利」的中央民代。尚文凱表示，經過盤整提出了涵蓋「兩岸、民生、教育、醫療等10項參選政見」，未來進軍立院後將攜手陳福海縣長衝刺縣政發展，有信心成為「尚好ㄟ立委」無縫接軌替金門縣民謀福祉爭預算。

▲民眾黨提名參選金門縣立法委員選舉的尚文凱完成登記。（圖／記者林名揚翻攝）

民眾黨金門縣黨部主委吳嘉將表示，2024總統立委選舉已進入倒數兩個月白熱化階段，離島金門的立委選情呈現2個女人激戰的情況，面對全國知名度高卻爭議不斷的陳玉珍以新聞、網路操作攻擊，尚文凱選擇與夫婿歐陽儀雄用走入基層聽民意、深耕村里搏感情的做法來爭取民眾支持已經見效。吳嘉將透露「自家內參民調，尚文凱的支持度持續上升」，特別是在藍白合的議題推波助瀾下，許多金門民眾更希望迎來一個清新的選擇。

首次投入參選的尚文凱表示，自己並非政治素人，10餘年前就隨著先生歐陽儀雄投入金門公共事務，也經常利用晚上、週末假日時間擔任服務處主任來協助先生的選民服務工作。在數以千件的選民服務案件中，尚文凱發現到，金門因為過去特殊的規範，所以涉及兩岸、醫療、土地等與民眾切身相關的比例相當高，這也驅使尚文凱前進中央替鄉親爭權益謀福利的決心，選擇參加此次立委選戰。

面對現任立委陳玉珍，尚文凱說，「『霸佔主席台緊抱男立委、夾到手掛急診去住院、刻意製造對立搏取收視，甚至還有花邊新聞』大概是這幾年金門立委給外界深刻的負面印象」，尚文凱認為，挑起爭議製造新聞事件或許是陳玉珍拉抬知名度的做法，但是在「對立挑撥台金情感的過程，勢必帶給金門負面的傷害」，這絕非金門之福。尚文凱意有所指地說，這些負面影響在某種程度上也都轉嫁到楊鎮浯與陳福海兩任縣長執政面向上，想必兩位先後任縣長一定都深有感觸。