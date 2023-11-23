陷國艦洩密案「丈夫兒子陪伴」馬文君登記參選　仍自信將勝選

▲立委馬文君登記參選，先生（左2）、兒子（右2）等家人溫馨陪伴。（圖／馬文君競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

國民黨南投縣第一選區立委參選人馬文君，今（23）日上午完成登記，尋求「5連霸」；馬文君強調，自己出生成長都在南投、從未曾離開，鄉親看得到也找得到人，在立法院近14年來爭取超過340億元的建設經費，期望鄉親再給予支持打拼的力量，讓認真的馬文君繼續建設、守護南投。

馬文君今天在縣長許淑華、縣議長何勝豐，各鄉鎮長、各鄉鎮代表會、跨黨派縣議員陪同下辦理登記，馬文君的先生和兒子、弟妹等家人也動員到場力挺，氣氛格外溫馨。

馬文君表示，南投縣目前面臨人口老化、少子化及人口外流，因地處內陸偏鄉，許多基礎建設與都會區相較明顯呈現嚴重失衡不足，這是她不能推卸的責任；自第7屆立委補選當選立委、5000多個日子以來，她向中央爭取超過340億元的建設經費，每項成績都經得起檢驗。

深陷國艦洩密案的馬文君說，仍對選情充滿信心，因為近期走訪選區過程中也得到許多鄉親擁抱和反饋，鄉親都相信事實真相、更加堅定支持她、不會被外界耳語抹黑所影響；再者，中央執政無能，貪污腐敗，兩岸局勢兵凶戰危，民生物價高漲，民怨積累甚深，年輕人看不到自己的未來，她強烈感受到鄉親的殷切盼望，希望繼續留在國會，為南投拚好日子。