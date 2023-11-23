　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍營酸蕭美琴「深宮怨婦」　范雲批：腦袋留在遠古時代才用的字眼

▲▼范雲「封建思維配不上進步臺灣，2024選舉勿陷仇女與歧視！」記者會。（圖／范雲辦公室提供）

▲范雲「封建思維配不上進步臺灣，2024選舉勿陷仇女與歧視！」記者會。（圖／范雲辦公室提供，下同）

記者杜冠霖／台北報導

對於國民黨批評民進黨副總統參選人蕭美琴是「一入深宮成怨婦」、總統參選人賴清德是「深宮怨男」，民進黨立委范雲今（23日）與性別團體、性別研究學者召開記者會，公布政治人物厭女、仇女、恐同言論類型。並批評藍營說法是只有腦袋留在遠古時代的人，才會使用的字眼，呼籲全民下架退步政黨與政治人物。

范雲今與世新大學性別研究所教授陳宜倩、律師郭怡青、婦女救援基金會執行長杜瑛秋及彩虹平權大平台執行長鄧筑媛舉辦記者會。對於藍營說法，范雲解釋，之所以產生深宮怨婦，是因為中國古代女性無法靠自身能力取得立足之地，日子過得是榮是辱，都只能仰賴夫君是否寵幸。這樣的說詞，套在2023年的副總統候選人身上，范雲問，國民黨到底是歧視蕭美琴，還是中文沒學好？

范雲批評，國民黨不入流的攻擊，一方面顯示他們的無知、落伍，另一方面更突顯他們的仇女，以垂簾聽政、深宮怨婦形容女性政治人物，就是性別歧視、就是矮化女性！國民黨找不到蔡英文總統、蕭美琴副總統候選人的任何缺點，只能廉價的拿生理性別做封建式攻擊。

范雲強調，女性參與政治，從一開始就會面臨結構上的不友善。結果，號稱最大反對黨的國民黨，竟然帶頭以帝王思想在貶抑女性！2023年的臺灣，需要這種落後政黨嗎？2024總統大選，是一場民主與進步價值之爭。臺灣正在大步前進，不要拿女人、多元性別開刀。民主選舉，不會有深宮怨婦；進步臺灣，不需要封建思維。

▲▼范雲「封建思維配不上進步臺灣，2024選舉勿陷仇女與歧視！」記者會。（圖／范雲辦公室提供）

ET快訊
不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚
快訊／阿里山公路車禍　騎士滿地血命危
少女到派出所做筆錄...竟被帶回家強吻　猥褻3次
周曉涵介入婚姻？　陳天仁首談「離婚周孝安」在家當奶爸：怕他沒
19歲男開「移動豪宅」　撞爛瞬間曝
快訊／柯旻豪改口拒認罪收押第7天　檢警今提訊...家人急換律
柯文哲留言：我們一定會贏　郭台銘回「1符號」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚

橘營嘆藍白吵給全國看「該各打50大板」　籲「政壇老師傅」的話要聽

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照

李柏毅發起「護國海鯤號」行動　潘孟安：藍白還在吵，民進黨已做好準備

民進黨「護國海鯤號」宣傳車衝小雞選情　高雄左營打頭陣

郭台銘退選！賴佩霞「放棄美國國籍」超虧　網搖頭：根本賺爛

「侯康配」成軍！　侯友宜競辦：必發揮強強聯手加乘效果

郭台銘宣布退選　媒體人：賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

快訊／曝接侯副手「與周杰倫有關」　趙少康：我受人幫忙湧泉以報

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

被批唸簡訊是名嘴側翼做的事　侯友宜怒回柯文哲：你有同意

終於等到！馬朱侯郭柯全到齊 三方會談「君悅2538號房登場｣

時間不等人！郭台銘擺2計時器　力邀侯友宜來住君悅

打電話吵同事睡覺他超氣　下秒換老闆打結果罵錯人

小甜甜「十指緊扣」牽新歡逛街　穿激短熱褲露到腿根

不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚

橘營嘆藍白吵給全國看「該各打50大板」　籲「政壇老師傅」的話要聽

柯文哲衝臉書致謝：我們一定會贏！　郭台銘秒回「1符號」

郭台銘退選！賴佩霞被視最大輸家　賴辦：她未規劃重新申請美護照

李柏毅發起「護國海鯤號」行動　潘孟安：藍白還在吵，民進黨已做好準備

民進黨「護國海鯤號」宣傳車衝小雞選情　高雄左營打頭陣

郭台銘退選！賴佩霞「放棄美國國籍」超虧　網搖頭：根本賺爛

「侯康配」成軍！　侯友宜競辦：必發揮強強聯手加乘效果

郭台銘宣布退選　媒體人：賴佩霞白白放棄美國籍是「最大輸家」

快訊／曝接侯副手「與周杰倫有關」　趙少康：我受人幫忙湧泉以報

賓士「大改款GLC休旅」撞測拿下完美滿分！頭燈、行人防護受肯定

難敵外部挑戰　阿富汗駐印度大使館永久關閉

台中火車「前後站」景點懶人包！逛全台首座「高空鐵道」公園

嘉義17歲少年酒駕載女友自摔！女頭部重創淪植物人　家屬忍痛拔管

不要碰我！藍美女發言人控遭黃士修緊抓雙手　回嗆：噁心了一晚

《反正我很閒》影片變難看　鐵粉失望退訂！一票有感：全是業配

中國「兒童大白肺」激增引世衛關切！我疾管署緊盯：赴陸注意3件事

全力守護長者！竹市112年度免費健檢　守護8192位長輩健康

台青少兒使用IG、抖音超越臉書　「手機每周用26小時」75%看影片

交易麥卡倫成離開拓荒者關鍵？小李曝心中想法

台中妙齡女疑省時間走捷徑　肉身走公車專用道嚇壞司機

政治熱門新聞

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

快訊／郭台銘宣布退選　賴佩霞發聲明：這一路我們沒有背棄理念

侯友宜為何公開柯文哲「私人簡訊」？　她曝原因：一槍斃命

全面開戰！國民黨劃清界線　嚴禁柯文哲替藍營立委參選人站台

柯文哲今早領表「宣布副手」　吳欣盈將陪同

侯友宜明天11點45分登記正副總統

侯唸簡訊　吳子嘉：最錯愕的人是郭

美麗島民調／藍白合破局！　侯友宜幾追平賴清德、拉大與柯差距　

更多熱門

相關新聞

郭柯陣營達完全互信　郭辦：柯事先知賴佩霞要領表、郭要發時序文

郭柯陣營達完全互信　郭辦：柯事先知賴佩霞要領表、郭要發時序文

郭台銘競辦發言人黃士修今（23日）表示，柯文哲今早帶著整個幕僚到郭台銘住家，並與郭的幕僚開聯合會議，代表兩邊陣營對整合已經一致共識跟完全互信，只是在野整合力量是藍白郭三方缺一不可。另外，黃士修也透露柯文哲事前就知情郭台銘副手搭檔賴佩霞要到中選會領表、郭要發時序等。

邀侯友宜住一晚！郭台銘豪氣包君悅套房　力促在野順利整合

邀侯友宜住一晚！郭台銘豪氣包君悅套房　力促在野順利整合

郭柯臉書非談正副手而是要促整合　黃士修：只差侯一人「也歡迎邀馬」

郭柯臉書非談正副手而是要促整合　黃士修：只差侯一人「也歡迎邀馬」

傅崐萁登記參選立委決戰花東快　黨員與地方領袖幹部到場相挺

傅崐萁登記參選立委決戰花東快　黨員與地方領袖幹部到場相挺

駁列侯副手「哭整晚」　柯志恩：不是姓柯都那麼愛哭

駁列侯副手「哭整晚」　柯志恩：不是姓柯都那麼愛哭

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024賴清德2024柯文哲藍白合國民黨民眾黨民進黨范雲仇女深宮怨婦

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

他劈腿10女護理師　4女被逼墮胎：你是惡魔

失智婦遞米粉問「吃了嗎」害兒淚崩

藍白「分手擂台」導火線曝　網揭他替老闆出氣

快訊／柯文哲道歉了！坦言昨會談「一場鬧劇」　批國民黨「來踢館的」

快訊／郭台銘宣布退選　聲明全文曝光

君悅鴻門宴5大破局關鍵一次看　他是最後一根稻草

快訊／會辭中廣董事長？　趙少康：當選才會辭

國中畢旅飛日本！5天4夜收4萬7挨轟

LINE「22款免費貼圖」快下載！LOEWE、太鼓達人超實用

快訊／柯文哲確定搭檔吳欣盈

即／彭博：郭台銘準備退選

女業務遭客戶射後不理！老闆娘親自出馬也被睡

快訊／本土藍＋戰鬥藍！　侯友宜將攜趙少康登記參選正副總統

藍白會談破局「這1幕是名場面」　鄉民狂點頭

70萬網紅夫妻宣布離婚！只交往6小時就閃婚

更多

最夯影音

更多
「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐

「阿嬤級藥頭」國道狂飆運毒　被逮還辯找錯人：我好可憐
拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

拒匯款見男網友收恐嚇　19歲女大生嚇哭躲超商

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

薔薔當檳榔西施拉客：給你看屁股XD　遇帥台客秒問「幾公分」當場加賴

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

長髮女自拍彎腰摸海龜擋去路　民眾大喊「不能摸」30萬飛了

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

黃士修惹怒朱立倫「不歡而散」　郭台銘：不是Happy Ending

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面