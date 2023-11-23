藍營酸蕭美琴「深宮怨婦」　范雲批：腦袋留在遠古時代才用的字眼

▲范雲「封建思維配不上進步臺灣，2024選舉勿陷仇女與歧視！」記者會。（圖／范雲辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

對於國民黨批評民進黨副總統參選人蕭美琴是「一入深宮成怨婦」、總統參選人賴清德是「深宮怨男」，民進黨立委范雲今（23日）與性別團體、性別研究學者召開記者會，公布政治人物厭女、仇女、恐同言論類型。並批評藍營說法是只有腦袋留在遠古時代的人，才會使用的字眼，呼籲全民下架退步政黨與政治人物。

范雲今與世新大學性別研究所教授陳宜倩、律師郭怡青、婦女救援基金會執行長杜瑛秋及彩虹平權大平台執行長鄧筑媛舉辦記者會。對於藍營說法，范雲解釋，之所以產生深宮怨婦，是因為中國古代女性無法靠自身能力取得立足之地，日子過得是榮是辱，都只能仰賴夫君是否寵幸。這樣的說詞，套在2023年的副總統候選人身上，范雲問，國民黨到底是歧視蕭美琴，還是中文沒學好？

范雲批評，國民黨不入流的攻擊，一方面顯示他們的無知、落伍，另一方面更突顯他們的仇女，以垂簾聽政、深宮怨婦形容女性政治人物，就是性別歧視、就是矮化女性！國民黨找不到蔡英文總統、蕭美琴副總統候選人的任何缺點，只能廉價的拿生理性別做封建式攻擊。

范雲強調，女性參與政治，從一開始就會面臨結構上的不友善。結果，號稱最大反對黨的國民黨，竟然帶頭以帝王思想在貶抑女性！2023年的臺灣，需要這種落後政黨嗎？2024總統大選，是一場民主與進步價值之爭。臺灣正在大步前進，不要拿女人、多元性別開刀。民主選舉，不會有深宮怨婦；進步臺灣，不需要封建思維。