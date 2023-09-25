又見搶蛋潮！　中秋後蛋價恐再漲5元、1箱價差百元

記者黃翊婷／台北報導

進口雞蛋爭議不斷，加上許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，導致全台出現國產雞蛋搶購潮。新北市蛋類加工派送業職業工會理事長王景鴻表示，彰化已有供應商喊出加價才要賣，1箱國產蛋已經快破千元，預估中秋節之後會再漲價，可能一口氣漲價至少5元，1箱價差100元。

▲業者憂心年底可能會再度出現缺蛋情況。（資料照／記者屠惠剛攝）

台北市蛋商公會理事長林天來指出，進口蛋接連因為效期、改標等爭議，加上媒體大幅報導，導致消費者對進口蛋購買意願大降，學校營養午餐也禁用液蛋，國產殼蛋出現供不應求的狀況，產地也開始加價搶蛋，如果政策持續，中秋節過後恐怕才是漲價的開始，考量到產地產量尚未恢復，入秋後又是禽流感高峰期，年底恐怕又會重演缺蛋困境。

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根據《聯合新聞網》報導，新北市蛋類加工派送業職業工會理事長王景鴻表示，彰化已有供應商喊出加價才要賣，1箱國產蛋已經快破千元，預估中秋節之後雞蛋的需求量大增，到時會再漲價，可能一口氣漲價5元至60元，1箱價格差100元。

國內蛋價去年7月產地價從每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元，同年10月雖然調降2元，但今年2月13日又調漲2元，3月6日蛋價再漲3元，產地價來到每台斤45.5元、批發價55元，創下歷史新高。

今年6月蛋荒緩解，接連兩波調降共5元，但受到進口蛋爭議波及，9月兩度調漲，蛋價又重回產地價每台斤45.5元、批發價55元的歷史新高紀錄。