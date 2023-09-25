　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

又見搶蛋潮！　中秋後蛋價恐再漲5元、1箱價差百元

記者黃翊婷／台北報導

進口雞蛋爭議不斷，加上許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，導致全台出現國產雞蛋搶購潮。新北市蛋類加工派送業職業工會理事長王景鴻表示，彰化已有供應商喊出加價才要賣，1箱國產蛋已經快破千元，預估中秋節之後會再漲價，可能一口氣漲價至少5元，1箱價差100元。

▲▼蛋價 上漲 缺蛋 蛋商無奈。（圖／記者屠惠剛攝）

▲業者憂心年底可能會再度出現缺蛋情況。（資料照／記者屠惠剛攝）

台北市蛋商公會理事長林天來指出，進口蛋接連因為效期、改標等爭議，加上媒體大幅報導，導致消費者對進口蛋購買意願大降，學校營養午餐也禁用液蛋，國產殼蛋出現供不應求的狀況，產地也開始加價搶蛋，如果政策持續，中秋節過後恐怕才是漲價的開始，考量到產地產量尚未恢復，入秋後又是禽流感高峰期，年底恐怕又會重演缺蛋困境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據《聯合新聞網》報導，新北市蛋類加工派送業職業工會理事長王景鴻表示，彰化已有供應商喊出加價才要賣，1箱國產蛋已經快破千元，預估中秋節之後雞蛋的需求量大增，到時會再漲價，可能一口氣漲價5元至60元，1箱價格差100元。

國內蛋價去年7月產地價從每台斤40.5元漲到42.5元，批發價從每台斤50元漲到52元，同年10月雖然調降2元，但今年2月13日又調漲2元，3月6日蛋價再漲3元，產地價來到每台斤45.5元、批發價55元，創下歷史新高。

今年6月蛋荒緩解，接連兩波調降共5元，但受到進口蛋爭議波及，9月兩度調漲，蛋價又重回產地價每台斤45.5元、批發價55元的歷史新高紀錄。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
好多人出國！　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了
沖馬桶不蓋「糞尿水分子」噴1.5公尺！　如廁忽略小動作浴室超
中秋送舅舅月餅「轉5手回他手上」！離奇經歷萬人笑噴：循環經濟
好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張
直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」！被拍下班6男簇擁…經紀人回
快訊／上班注意！　國3「2車追撞」紫爆回堵7公里

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

威力彩今晚飆8.1億　4星座、4生肖財運旺

好多人出國！　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

又見搶蛋潮！　中秋後蛋價恐再漲5元、1箱價差百元

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

明雨區擴大！連假變天降溫　最新成颱機率曝

快訊／國家警報響！04：35規模3.6地震　最大震度3級

中秋送舅舅月餅「轉5手回他手上」！離奇經歷萬人笑噴：循環經濟

飯前1飲品「有助調節血糖」！醫師曝超多功效：嘴破也會改善

威力彩連槓26期明頭獎上看8.1億　4星座、4生肖最幸運

水瓶金錢大進大出、射手「曬恩愛，死得快」！12星座2024運勢分析

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

發現荷蘭垃圾桶奇妙設計　清潔車一拉桶身超級長！

明揚經理衝回火場叫大家快逃　不幸殞命...父淚：公司要負責

台下小粉絲喊「你跟我阿公同歲」　任賢齊苦笑：舅公還在這裡唱歌XD

胡瓜甩肉12公斤現身徐新洋婚禮　熊熊挺孕肚「現場叫老公脫」XD

明揚火場早晨尋獲2遺體　屍身焦黑難辨...累計9死

威力彩今晚飆8.1億　4星座、4生肖財運旺

好多人出國！　見「日本飯店大降1萬」刷下去慘了

又見搶蛋潮！　中秋後蛋價恐再漲5元、1箱價差百元

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

明雨區擴大！連假變天降溫　最新成颱機率曝

快訊／國家警報響！04：35規模3.6地震　最大震度3級

中秋送舅舅月餅「轉5手回他手上」！離奇經歷萬人笑噴：循環經濟

飯前1飲品「有助調節血糖」！醫師曝超多功效：嘴破也會改善

威力彩連槓26期明頭獎上看8.1億　4星座、4生肖最幸運

水瓶金錢大進大出、射手「曬恩愛，死得快」！12星座2024運勢分析

中共2027年攻台5大要素揭秘　美方思維變了！蔡英文建軍模式曝

星巴克9／25買一送一上班小確幸　別忘了另2間也有優惠

改款「新Nissan Sentra」海外開賣！折合新台幣67萬　台灣明年見

威力彩今晚飆8.1億　4星座、4生肖財運旺

中共最近敵情異常！大規模軍事行動卻沒文攻　國安高層分析2原因

響尾蛇王牌好投壓制！洋基2016年以來首次錯過季後賽

金正恩致函習近平：希望促進兩國合作關係

國造潛艦目標2027年達4艘　部署3水域！避免中共破第一島鏈包台

「新年式Mazda CX-5」海外大降價！折合新台幣53萬　2.0、2.5動力

黃曙光笑怨「蔡英文害7年睡不好」　首艘國造潛艦海鯤號28日下水

1歲妹睡一半遭「貓肉暖毯」重壓　7kg甜蜜負荷❤網笑：愛的迫降

生活熱門新聞

快訊／國家警報響！04：35規模3.6地震　最大震度3級

明雨區擴大！連假變天降溫　最新成颱機率曝

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

未來45天「4星座」感情陷入危機

好市多「月餅突襲特價」　全場炸鍋：最低慘殺2折

好多人生病！　醫1天驗出6病毒：太誇張

主管嗆「八年級只想躺平」　一票笑了

被當變態？台女報會員「1舉動」炸鍋

飯前1飲品「有助調節血糖」！醫師曝超多功效

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

桃花秋天到！　3生肖感情好運

威力彩頭獎上看8.1億　4星座、4生肖最幸運

八仙塵爆8年後「豪哥」結婚了　醫師大哥暖當伴郎

更多熱門

相關新聞

農業粉專遭恐嚇！當事人太太反應曝　陳建仁：會要求警方積極調查

農業粉專遭恐嚇！當事人太太反應曝　陳建仁：會要求警方積極調查

農業相關的臉書粉專「Lin bay好油」林裕紘近日針對超思、進口蛋問題頻砲轟農業部，遭人私訊恐嚇要對其家人不利，讓他因此宣布停更。行政院長陳建仁今（23日）答詢表示，現在除警方已報請桃園地檢署主動了解事情外，也試圖跟當事人了解受到威脅狀況，當事人的妻子回電稱一切平安，希望外界不要打擾，而他也會要求警方用最積極態度做調查。

溯源標籤全為國產蛋花蓮營養午餐無「壞蛋」

溯源標籤全為國產蛋花蓮營養午餐無「壞蛋」

快訊／農業部監督失周釀進口蛋改標國產　陳建仁曝將依法懲處官員

快訊／農業部監督失周釀進口蛋改標國產　陳建仁曝將依法懲處官員

鄭文燦缺席進口蛋專案報告　王鴻薇批：搶鏡頭卻閃責任

鄭文燦缺席進口蛋專案報告　王鴻薇批：搶鏡頭卻閃責任

台中2蛋商「進口蛋改標國產」負責人遭偵訊

台中2蛋商「進口蛋改標國產」負責人遭偵訊

關鍵字：

雞蛋

讀者迴響

熱門新聞

「1類飲品」＝腫瘤細胞養分！天天喝罹大腸癌風險高

柔道女選手打對手一巴掌　失格哭了

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

嘉義看守所受刑人落跑！照片曝光

法醫首案竟是自己學生！親手解剖紅了眼眶

快訊／國家警報響！04：35規模3.6地震　最大震度3級

直擊李多慧「凌晨極樂信義區夜店」

白飯會牽絲！300人吃完便當烙塞狂吐

慶中華隊第100金到手！超商咖啡買1送1

明雨區擴大！連假變天降溫　最新成颱機率曝

湖口營區湧11萬人動線亂！軍警互嗆畫面曝

中秋送舅舅月餅　轉5手竟回到他手上

補班日掰了！上班族「1神邏輯」　全場傻：明年繼續吵

明揚爆炸現場找到陳柏翰骨骸！抬出送殯儀館

iPhone 15爆災情　科技YTR傻眼：很失望

更多

最夯影音

更多
明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙

明揚50員工自願回現場清掃　他頭包紗布：覺得該來幫忙
4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

4殉職勇消靈堂開放弔唁　屏二分隊長單膝下跪痛哭

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

金在中不知鄭容和演《原來是美男》　被蟲攻擊：因為我的眼睛像湖水XD

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

賴俊儒殉職父不怪任何人　大拇指比讚：我兒是「這支」

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

王心凌小巨蛋嗨唱《Honey》　中空芭比裝「大露馬甲線」好美♥

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面