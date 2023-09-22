　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／農業部監督失周釀進口蛋改標國產　陳建仁曝將依法懲處官員

▲行政院長陳建仁22日到立法院專案報告並備質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長陳建仁22日到立法院專案報告並備質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中市府查獲2家農業部代工的液蛋製造廠，今年6月起使用進口雞蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣，其中一家業者冤喊是農業部要求；而農業部則說，畜產會對標示認知誤解所生爭議，農業部監督失周。對此，行政院長陳建仁今（22日）透露將懲處相關官員；陳說，只要沒有依法來進行標示，就應該依法處理，同樣地，官員如果有做錯事，也要依法來處理。

陳建仁22日到立法院專案報告有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項並備質詢，衛福部長薛瑞元、農業部代理部長陳駿季等人列席。藍委李貴敏質詢時表示，陳建仁承認（畜產會）誤解條文內容，所以的確因為民間受到農業部要求，把進口蛋產地標示改成台灣，那麼陳剛保證軍隊、學校吃不到進口蛋，是否因為進口蛋透過「實質轉型」變成國產蛋？陳建仁說：「不是啊。」

李貴敏聽聞後質問，怎麼不是？現在不管是液蛋、茶葉蛋，只要經過加工，有效日期就會變動，這就是人民現在最恐懼的，到底蛋可不可以吃。陳建仁則說：「可以。」

李貴敏改詢問薛瑞元，衛福部有無去查萊豬或雞蛋，有多少透過「實質轉型」漂白洗產地、變動有效日期？衛福部有無掌握？薛回應，「我們都沒有萊豬進口進來，到目前為止」，而雞蛋變成液蛋不算實質轉型，衛福部現在進行相關市場稽查，會查到年底，明年繼續查，目前數據還沒有蒐集回來，但據他目前所知，各縣市政府在查這些的時候，還沒有發現。

李貴敏追問，目前為止，除已經爆出來的部分，你認為實際數據是零？從過往至今，這個液蛋是你發現過的第一例？這是不是第一例，從你查的過往到今天，是不是第一例？還是你過往沒有查過？薛瑞元說，有一些其他違規的事項。李貴敏再問，「這是你發現實質轉型液蛋是第一例？是還不是？」薛瑞元回應，目前看到是第一例。

李貴敏接著說，行政官員也承認是對法條的誤解，導致今天的情形，行政院官員不用處罰嗎？陳建仁回應，「要啊」。當李貴敏追問，如果行政官員的誤解是可以被原諒的話，或輕輕放過地話...，話還沒說完，陳建仁就打斷表示，「我剛才講過，我們會處理」。

陳建仁也說，只要沒有依法來進行標示或來處理食品的話，就應該依法處理，同樣地，官員如果有做錯事，也要依法來處理。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
瞻仰遺容靠太近！親友「詭異趴棺」死亡　恐怖原因曝
23歲女友爆氣要跳車！　大叔狂踩油門闖紅燈撞車
極罕見！「白化大蛇」爬進家　屋主看呆
快訊／漁光島女大生溺水！　被救上岸緊急送醫
李昂要匿名網友踹共　「我像一個會喃喃自語的人嗎？」
快訊／基泰大直坍塌案！北檢指揮廉政署發動搜索　數人遭偵訊
快訊／冷氣砸死政大女！調查出爐 　2人「無悔意」
女大生遭房東摸屁股！　超噁畫面曝
農業部證實「更多蛋等著進來」　每月160-180萬顆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委憂萊豬「實質轉型」變國產豬　薛瑞元：目前沒有萊豬進口

重視國人心理健康　讓「專業的」來

分析／侯友宜訪美展「警察」特質　南非武官之子驚喜現身成亮點

快訊／農業部監督失周釀進口蛋改標國產　陳建仁曝將依法懲處官員

搭北捷捕獲野生市長蔣萬安！國小學童握手興奮喊：今天不洗手了

讚侯友宜訪美獲正面評價　趙少康建議：攘外後快安內

遭指涉黑！民眾黨王新堯赴地檢署　控告「四叉貓」等5人

王鴻薇批鄭文燦閃躲專案報告　行政院：慣例副院長未列席

錢康明神隱6天凌晨突喊「沒被摸頭」　新粉專上線曝：有故事可聽

國慶紀念品亮相！　超實用防潑水遮陽帽、純鈦環保杯全都MIT

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

藍委憂萊豬「實質轉型」變國產豬　薛瑞元：目前沒有萊豬進口

重視國人心理健康　讓「專業的」來

分析／侯友宜訪美展「警察」特質　南非武官之子驚喜現身成亮點

快訊／農業部監督失周釀進口蛋改標國產　陳建仁曝將依法懲處官員

搭北捷捕獲野生市長蔣萬安！國小學童握手興奮喊：今天不洗手了

讚侯友宜訪美獲正面評價　趙少康建議：攘外後快安內

遭指涉黑！民眾黨王新堯赴地檢署　控告「四叉貓」等5人

王鴻薇批鄭文燦閃躲專案報告　行政院：慣例副院長未列席

錢康明神隱6天凌晨突喊「沒被摸頭」　新粉專上線曝：有故事可聽

國慶紀念品亮相！　超實用防潑水遮陽帽、純鈦環保杯全都MIT

閨蜜團遊日！「每晚8點趕回飯店」原因雷爆　她怒：晚餐都吃超市

藍委憂萊豬「實質轉型」變國產豬　薛瑞元：目前沒有萊豬進口

外帶餐盒循環再利用　永續消費環境從日常實踐

徐若熙右手緊繃下二軍、拿莫上一軍　葉總曝日後規劃

新生代鄉民女神讓網友戀愛了！「百萬點閱」帶旺郭子乾

通霄拱天宮建廟160周年　檢警聯手防黑制暴...鬥毆事件立即偵辦

東森為弱勢家庭中秋加菜！廖尚文親赴宜蘭失智月活動陪爺奶滾球

76歲國寶舞蹈家秀「老人悠遊卡」才敢坐博愛座　反向思考：不坐也是驕傲

新北國王簽下亞洲外援海登　他曾在PBA單場砍10顆三分轟47分

iPhone 15最大亮點是它！3C達人點評超實強新功能：真的好用

要打去新幹線上打！　日職業摔角首將車廂變成比賽擂台

政治熱門新聞

崩潰記者問太多　徐千晴道歉了

快訊／邱國正坦言「最近敵情蠻異常」　曝情報獲得方式含偵蒐雷達

公務員認了外流公文！新竹市府：已由政風調查

蛋商才保證國產　竟是進口蛋大買家

快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　農業部證實「這官員」調職

勤億被曝買百萬巴西蛋　國產聲明下架

進口雞蛋紛擾不斷、有疏失　陳建仁致歉

幕後／「2張截圖」成關鍵　蔣萬安急斬觀傳局長內幕曝光

嗆記者問太多！竹市發言人徐千晴今「90度鞠躬道歉」

徐千晴嗆記者問題太多　竹市官員出面代為道歉

進口蛋液標台灣製不罰農業部　薛瑞元回應了

府院高層同意陳吉仲請辭關鍵　未來再遇缺蛋恐難調節需求

侯友宜見南非武官之子　學者：會加分

多圖／青年衝立院舉布條「農為國本不是鬥爭工具」

更多熱門

相關新聞

農業部證實「更多蛋等著進來」　年底前每月進口160萬到180萬顆

農業部證實「更多蛋等著進來」　年底前每月進口160萬到180萬顆

進口蛋爭議持續延燒。針對媒體報導「還有更多蛋在海上等著進來」，農業部今（22日）指出，為維持基本的雞蛋安全庫存量，並因應秋冬可能出現禽流感疫情，專案進口規劃到年底，每個月大約進口160萬到180萬顆，並視國內產量狀況滾動調整進口量，9月目前已自來源國離港正在海運中，尚未入關共約96萬多顆，其中源自澳洲約佔2/3，泰國約1/3。

李彥秀抓包農業部　轟「怪蛋商、扯蛋農」：誠實很難嗎？

李彥秀抓包農業部　轟「怪蛋商、扯蛋農」：誠實很難嗎？

鄭文燦缺席進口蛋專案報告　王鴻薇批：搶鏡頭卻閃責任

鄭文燦缺席進口蛋專案報告　王鴻薇批：搶鏡頭卻閃責任

台中2蛋商「進口蛋改標國產」負責人遭偵訊

台中2蛋商「進口蛋改標國產」負責人遭偵訊

快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　農業部證實「這官員」調職

快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　農業部證實「這官員」調職

關鍵字：

陳建仁雞蛋進口蛋國產蛋實質轉型李貴敏農業部畜產會萊豬

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面