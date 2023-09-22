快訊／農業部監督失周釀進口蛋改標國產　陳建仁曝將依法懲處官員

▲行政院長陳建仁22日到立法院專案報告並備質詢 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

台中市府查獲2家農業部代工的液蛋製造廠，今年6月起使用進口雞蛋製造成冷凍殺菌液蛋，但產地卻標示為台灣，其中一家業者冤喊是農業部要求；而農業部則說，畜產會對標示認知誤解所生爭議，農業部監督失周。對此，行政院長陳建仁今（22日）透露將懲處相關官員；陳說，只要沒有依法來進行標示，就應該依法處理，同樣地，官員如果有做錯事，也要依法來處理。

陳建仁22日到立法院專案報告有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事項並備質詢，衛福部長薛瑞元、農業部代理部長陳駿季等人列席。藍委李貴敏質詢時表示，陳建仁承認（畜產會）誤解條文內容，所以的確因為民間受到農業部要求，把進口蛋產地標示改成台灣，那麼陳剛保證軍隊、學校吃不到進口蛋，是否因為進口蛋透過「實質轉型」變成國產蛋？陳建仁說：「不是啊。」

李貴敏聽聞後質問，怎麼不是？現在不管是液蛋、茶葉蛋，只要經過加工，有效日期就會變動，這就是人民現在最恐懼的，到底蛋可不可以吃。陳建仁則說：「可以。」

李貴敏改詢問薛瑞元，衛福部有無去查萊豬或雞蛋，有多少透過「實質轉型」漂白洗產地、變動有效日期？衛福部有無掌握？薛回應，「我們都沒有萊豬進口進來，到目前為止」，而雞蛋變成液蛋不算實質轉型，衛福部現在進行相關市場稽查，會查到年底，明年繼續查，目前數據還沒有蒐集回來，但據他目前所知，各縣市政府在查這些的時候，還沒有發現。

李貴敏追問，目前為止，除已經爆出來的部分，你認為實際數據是零？從過往至今，這個液蛋是你發現過的第一例？這是不是第一例，從你查的過往到今天，是不是第一例？還是你過往沒有查過？薛瑞元說，有一些其他違規的事項。李貴敏再問，「這是你發現實質轉型液蛋是第一例？是還不是？」薛瑞元回應，目前看到是第一例。

李貴敏接著說，行政官員也承認是對法條的誤解，導致今天的情形，行政院官員不用處罰嗎？陳建仁回應，「要啊」。當李貴敏追問，如果行政官員的誤解是可以被原諒的話，或輕輕放過地話...，話還沒說完，陳建仁就打斷表示，「我剛才講過，我們會處理」。

陳建仁也說，只要沒有依法來進行標示或來處理食品的話，就應該依法處理，同樣地，官員如果有做錯事，也要依法來處理。