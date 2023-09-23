農業粉專遭恐嚇！當事人太太反應曝　陳建仁：會要求警方積極調查

▲陳建仁23日到立法院「登革熱防治相關事宜」專案報告。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

農業相關的臉書粉專「Lin bay好油」林裕紘近日針對超思、進口蛋問題頻砲轟農業部，遭人私訊恐嚇要對其家人不利，讓他因此宣布停更。行政院長陳建仁今（23日）答詢表示，現在除警方已報請桃園地檢署主動了解事情外，也試圖跟當事人了解受到威脅狀況，當事人的妻子回電稱一切平安，希望外界不要打擾，而他也會要求警方用最積極態度做調查。

陳建仁23日率相關部會首長到立法院專案報告有關登革熱防治相關事宜並備質詢。洪孟楷質詢陳建仁時提及，Lin bay好油這段時間講到很多蛋的議題，他認為該粉專是以食安角度把關國人吃的安全，但昨卻被公然恐嚇。陳建仁說，這樣的威脅是不對的，稍早聯訪已說要讓有關機關去了解，要保障該粉專的言論自由。

洪孟楷指出，我國是法治國家，既然超出法治紅線，尤其恐嚇罪是非告訴乃論，檢調是不是要動起來？陳建仁回應，「我們會讓相關單位來了解」。

曾銘宗質詢時則問，Lin bay好油被恐嚇，檢調跟刑事警察局都可以處理，多久要破案？陳建仁指出，現在除警方已報請桃園地檢署主動了解事情外，也試圖跟當事人了解受到威脅狀況，第一時間當事人沒有回應，但後來當事人的妻子回電稱一切平安，希望外界不要打擾。

曾銘宗追問，多久破案？陳建仁說，桃園警方掌握整個案件中。曾銘宗認為，該案只要調IP，下周就能調到，因此多次詢問陳建仁，是否能原則性在1個月或2個月內破案？陳建仁表示，地檢署跟警察局有其作業模式，並不希望受到干擾，他尊重，但會請警政署跟桃園警察局連繫，也會要求以最積極態度做調查。

只是陳建仁始終未給予破案時間點，讓曾銘宗相當氣憤，直接結束質詢；在離去前，曾揚言26日的行政院長總質詢時會再問同樣問題，甚至還說「26號總質詢，絕對不讓你上去」。