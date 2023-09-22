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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭文燦缺席進口蛋專案報告　王鴻薇批：搶鏡頭卻閃責任

▲王鴻薇22日質詢行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇22日質詢行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長陳建仁22日率政院相關部會到立法院專案報告有關農業部辦理專案進口雞蛋相關事宜，國民黨立委王鴻薇表示，行政院副院長鄭文燦跟農業部前部長陳吉仲曾在缺蛋時，一起在賣場說雞蛋充足，後來被罵翻，且鄭又是行政院消保會召集人，結果鄭今天竟缺席，讓她替陳建仁抱屈，不可以「有鏡頭，文燦搶；有責任，文燦閃」，連來聽報告都沒有。

王鴻薇上午質詢陳建仁時，提及陳建仁17日慰留陳吉仲，認為對方有責任釐清相關問題，但19日卻又火速讓陳吉仲請辭，讓她認為充滿太多政治算計，尤其在立法院專案報告前溜之大吉，非常惡劣，變成代理部長跟行政院長要站到第一線。

王鴻薇接著又詢問陳建仁，為什麼鄭文燦今天完全不來？陳建仁回應，副院長不能夠上台備詢。但王鴻薇說，至少鄭文燦可以坐在議場，聽聽委員質詢。

王鴻薇指出，一開始缺蛋的時候，鄭文燦跟陳吉仲一起在賣場說雞蛋充足，後來被罵翻，因為民眾到賣場，蛋架上空空如也。她表示，她要幫陳建仁抱屈，不可以「有鏡頭，文燦搶；有責任，文燦閃」，連來聽報告都沒有。而陳建仁則說，「我會負起相關責任。」

王鴻薇再指，行政院消保會召集人是鄭文燦，這次風波裡牽涉到食安、消費者被保護的事項，但鄭文燦竟缺席，所以陳建仁今天站在第一線，「我為你抱屈，陳吉仲逃之夭夭，鄭文燦閃掉了」。

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