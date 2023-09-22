快訊／進口蛋改標國產！2蛋商負責人列被告　台中地檢署偵訊後請回

▲台中市政府查出金寶、新德貿等2家液蛋製造商，涉嫌自6月起使用土耳其或巴西進口蛋，產地卻標示台灣。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽、劉人豪／台中報導

台中市政府昨（21）日查出金寶、新德貿等2家液蛋製造商，涉嫌自6月起使用土耳其或巴西進口蛋，產地卻標示台灣，至7月才改回進口國，台中地檢署列他字案，今（22）日列被告的2公司負責人到案說明，訊後請回。

農業部21日指出，台中市金寶公司與新德貿公司接受中央畜產會委託代工生產冷凍殺菌液蛋，產品標示原產地台灣疑涉標示不實，再次強調依據「食安法」及衛福部所訂定「液蛋衛生標準」及「液蛋產品標示規定」等相關法規，液蛋產品本應標示 「原產地（國）」及有效日期。

農業部表示，中央畜產會對標示方式認知誤解所生爭議，農業部有監督失周之處，再次向社會大眾表示歉意，也會督促畜產會後續應加強輔導業者正確標示。此外，農業部已對此展開調查，該檢討的就檢討、該懲處的就懲處。

台中市府指出，2家公司自6月份起，協助農業部代工生產冷凍殺菌液蛋產品，其蛋品來源國除少部分為土耳其外，其餘大部分皆為巴西。標示部分，業者接獲通知產地須標示為台灣，且提供標示樣張供參考，但7月底時，業者再度接獲通知更改，產地需標示為來源進口國，2家業者均據實坦承並提供相關資料，衛生局已初步掌握相關事證，全案已移送檢調偵辦，市府將持續全力配合地檢署偵辦工作。

新德貿則發表聲明強調，公司受委託進行進口蛋加工製成殺菌液蛋，委託單位提供進口雞蛋給新德貿，委託新德貿代工，新德貿依照委託單位指示標示其產品資訊，殺菌後成品皆交由委託單位派車整批載回，新德貿僅作代工，生產後的產品並未經由公司販售，請各位廠商先進放心。

台中地檢署表示，針對大眾關心的蛋商事件，已收到台中市政府函送之資料，已分案進行調查，將儘速釐清相關情事。該案目前列「他」字案偵查，今列被告的2公司負責人已到案說明，訊後請回。