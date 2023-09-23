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花蓮營養午餐沒「壞蛋」！溯源標籤全為國產蛋　保證食安無虞

▲▼花蓮衛生局加強雞蛋稽查，確認轄內學校營養午餐均為國產雞蛋且未使用液蛋，食安無虞。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

▲▼花蓮衛生局加強雞蛋稽查，確認轄內學校營養午餐均為國產雞蛋且未使用液蛋，食安無虞。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日進口過期雞蛋事件，花蓮縣政府教育處盤點學校午餐團膳業者雞蛋供應商，並偕同花蓮縣衛生局加強市售雞蛋稽查專案，確認轄內學校午餐均為國產雞蛋且未使用液蛋，食用安全無虞。

花蓮縣政府表示，依據國中小學校午餐契約規定，廠商食材採購之蛋類一律採用國產在地並符合台灣雞蛋溯源或國產洗選鮮蛋溯源之產品。同時強調，業者提供之雞蛋均貼有雞蛋溯源標籤，詳細記載畜牧場名稱及保鮮日期，得以讓師生食用的有保障。

▲▼花蓮衛生局加強雞蛋稽查，確認轄內學校營養午餐均為國產雞蛋且未使用液蛋，食安無虞。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

花蓮縣學校午餐業者所供應的雞蛋來源皆來自國內合格畜牧場，均為國產可溯源雞蛋；每餐必須將當日所有使用的食材，全部登載於「教育部校園食材登錄平台2.0」上；由於外國雞蛋非國產，無法取得國產可溯源的標章，也無法進入校園，各界及家長可以隨時查看並追溯來源，共同守護師生的健康。

縣長徐榛蔚表示，守護學生的健康一直是縣府首要關切的目標，為維護校園食安，把關孩童飲食健康，縣府不會讓進口蛋有流入學生營養午餐的風險，教育處將配合花蓮縣衛生局持續稽查，同時加強要求學校午餐業者重視食品安全控管，一同為食品的營養和食安嚴格把關，讓學生吃得健康又快樂。

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