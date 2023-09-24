陸澡堂傳偷拍！她在色情網站見「無碼全裸影片」　驚呼：不敢再去

▲網友發現洗浴中心的偷拍影片被放在色情網站上。（圖／翻攝自微博／白鹿視頻）



記者林郁婷／綜合報導

大陸一名女網友爆料，她在色情網站上看到洗浴中心的偷拍影片，裡面的女生都是全裸，也沒有打馬賽克，但無法判斷出是哪一間，只能聽出每個人都在說北方話，提醒女孩們不要再去，不久後她在留言區表示，已經確定是一間位於瀋陽的洗浴中心，目前警方也有介入處理。

據《九派新聞》報導，這名網友發文指出，自己偶爾會看黃色影片，日前在網站內看到一個封面，竟然是洗浴中心女浴室的偷拍，攝影機就擺在洗手台旁邊，影片中的女生都是全裸，由沒有露出任何標誌物，判斷不出來是哪一間，「我以前也喜歡去洗浴中心，現在嚇到再也不去了，女生真的能不去就別去了！」

▲網友提醒女生遠離洗浴中心。（圖／翻攝自微博／九派新聞）



這名網友隔天在留言區更新消息，確定影片中的洗浴中心位於瀋陽鐵西，「警察已經在處理了，人不一定抓得到，但是一定會有一個說法，大家外出一定要保護好自己」。

涉事洗浴中心工作人員表示，警察到店內查看並沒有發現攝影機，因此目前仍正常營業，只能先等警方調查出結果，「偷拍這種事就是防不勝防，我們也不可能對客人搜身，如果真的放了攝影機，我們根本無從知道」。

警方則指出，現場確實沒有攝影機，但圖片也的確是這間店，現在只能再仔細檢查是用什麼設備偷拍。