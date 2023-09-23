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社會 社會焦點 保障人權

超商外偷拍正妹裙底！男大生喊「對不起」拔腿狂奔　隔天被逮

▲▼台中男大生性喜短裙妹，當街偷拍裙底風光，隔天被逮。（圖／民眾提供，下同）

▲台中男大生性喜短裙妹，難抑衝動，當街偷拍裙底風光，隔天被逮。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市某大學21歲陳姓男學生日前晚間在超商門口，發現1名短裙正妹，一時性起，難抑衝動，藉故彎腰撿拾東西，其實是以手機偷拍裙底風光，結果被正妹發覺，正妹質問「是否在偷拍我？」男子丟下一句「對不起」就心虛拔腿狂奔，警方獲報根據沿路監視器追查逃逸路線，隔天就到出租套房逮人，陳男見警大吃一驚，嚇出一身冷汗，「想不到這麼快就來」，全案依妨害性隱私等罪偵辦。

▲▼台中男大生性喜短裙妹，當街偷拍裙底風光，隔天被逮。（圖／民眾提供，下同）

台中市警二分局永興派出所日前晚間零點，接獲女子報案指稱在進化北路上一家超商外被陌生男子偷拍，員警立即調閱事發地點附近監視器，發現一名穿著白色上衣的男子，原本站在女子後面，後來漸漸靠近背後，接著假裝蹲下撿取東西，其實是拿手機拍攝裙底風光。

此舉被女子發覺，質問男子「是否在偷拍我？」男子只說一句「對不起」後心虛拔腿狂奔，女子不甘示弱立即追上去，但追不到50公尺，男子就消失在巷口。

員警判斷陳嫌逃逸路線，鍥而不捨調閱沿路民間監視器，最後發現陳嫌進入某棟出租套房，立即到該大樓查訪，不久便認出陳嫌，陳嫌自知難逃法網，乖乖配合員警返所偵辦，且自稱因良心譴責，已刪除偷拍影像，全案依妨害性隱私及不實性影像罪移送偵辦。

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