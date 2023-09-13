救房市兼留人才　瀋陽鼓勵在校生買房引爭議

▲瀋陽鼓勵在校生買房引爭議。（示意圖／CFP）

文／中央社

中國東北省會城市瀋陽日前大力度宣布取消房地產限購、限售措施，還將買房補貼擴大到「在校生」。在職校和大學讀書的學生，買房每100平方公尺可獲得人民幣200元（約新台幣880元）補貼。

瀋陽市房產局4日晚間發布「關於進一步支持剛性和改善性住房需求的通知」，其中最引發議論的，是當地政府對大專院校、中等職業學校在校生及畢業5年內學生，購買新建商品住房給予全額契稅補貼。其中在校生再給予每平方公尺200元的購房補貼（相當於一坪補貼新台幣2900元）。

此外，到瀋陽就業創業的大專院校畢業生首次購房，大學畢業生一次補貼2萬元，碩士畢業生補貼4萬元、博士畢業生補貼7萬元。

中國新聞週刊報導，這項政策的爭議之處在於，在校生還沒有出社會工作，自身並沒有收入。

廣東住房政策研究中心首席研究員李宇嘉認為，這一政策針對的購房群體其實是「學生的父母」。目前在校生購房，不論是全款，還是每月房貸，基本上都由父母負擔。

包括瀋陽在內的中國多個城市，如果以子女的名義貸款買房，父母都可以成為共同還款人。

事實上，早在2016年3月，瀋陽發布的促進房市政策中，也曾鼓勵大學生買房，免頭期款外，在校生買房還能得到每平方公尺200元的獎勵。

每日經濟新聞引用易居研究院研究總監嚴躍進說，當前對於在校生給予購房補貼，說明地方政府非常積極鼓勵各類購房需求，同時也是希望從購房角度穩定大學學生資源和人才資源。

報導指出，儘管瀋陽這一波又推出有利房市的措施，但瀋陽不是北京、上海，民眾購房熱情很難在短時間內被迅速點燃。當地房仲業者直指，「看房的還是沒想像中那麼多」。