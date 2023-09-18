就是他！屏東噁男躲加油站偷拍正妹如廁　正面照曝光　

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東市海豐一處加油站，14日晚間發生一起男子潛入女廁偷拍案，涉違反性騷擾防治法，警方獲報後調閱監視器，已鎖定嫌疑人使用車輛全力追緝。

▲屏東男潛入加油站女廁偷拍。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東分局海豐所指出，經調閱周邊監視器畫面，已鎖定偷拍男子的使用車輛，除將全力追緝儘速查緝犯嫌到案外，也將加強加油站周邊巡邏勤務，維護民眾安全。

警方呼籲，若於公共浴廁內發現有可疑黑影或亮光時，應儘速向場所管理人反應，如確有偷拍情事，請立即向警方報案，以保障權益。