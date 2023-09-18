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趁廟會活動人多廁所偷拍女子　男子遭南警活逮送辦

記者林東良／台南報導

41歲陳姓男子，17日帶同妻女前往中西區「西羅殿」參觀廟會慶典，在上午11時30分許前往廟方和平街之廁所如廁時，發現隔壁廁所間有女子進入，竟然以手機從廁所間相連接之舊變電箱孔洞來伸入偷拍，但被如廁女子發現驚呼，廁所外親友衝入包圍並報警被逮，查扣偷拍手機1支，全案法送辦。

▲41歲陳姓男子，涉嫌以手機從廁所間相連接之舊變電箱孔洞來伸入偷拍女子如廁，但被發現遭女子親友包圍並報警逮獲，查扣偷拍手機1支。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲41歲陳姓男子，涉嫌以手機從廁所間相連接之舊變電箱孔洞來伸入偷拍女子如廁，但被發現遭女子親友包圍並報警逮獲，查扣偷拍手機1支。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方說，南勢街西羅殿供奉廣澤尊王，每年農曆8月22日前香客絡繹不絕，經統計16、17日兩天全國各地共有70個宮廟團體、近4000名信眾前來參香謁拜。二分局為維護現場秩序及交通順暢，連續2天7時起即規劃警力全天候於周邊重要道路口，結合廟方志工團隊一同維持良好秩序。

▲41歲陳姓男子，涉嫌以手機從廁所間相連接之舊變電箱孔洞來伸入偷拍女子如廁，但被發現遭女子親友包圍並報警逮獲，查扣偷拍手機1支。（圖／記者林東良翻攝，下同）

17日中午發生偷拍案件時，長樂派出所所長施明昌等員警立即趕至現場調查，有效避免糾紛情事擴大，偷拍之陳姓男子也為員警立即帶回。調查發現其是利用廁所內陳舊之變電箱相連隔壁間廁所之孔洞，以開啟手機攝影模式想拍攝他人如廁畫面，幸經被害人機警發現立即驚呼制止，也為現場員警到場將陳男逮捕帶回調查。

雖手機內尚無發現存有任何不雅影片照片，也在員警員調查後依涉嫌刑法妨害性隱私及不實性影像罪嫌及性騷擾防治法來送辦；另廁所該孔洞部分也由警方來請廟方儘速處理封閉，以避免類似情事發生。

▲41歲陳姓男子，涉嫌以手機從廁所間相連接之舊變電箱孔洞來伸入偷拍女子如廁，但被發現遭女子親友包圍並報警逮獲，查扣偷拍手機1支。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中西區這兩天之各項廟會活動熱鬧滾滾，除西羅殿湧入近4000名香客外；另轄內同時有縣城隍廟夜巡路祭等8項廟會宗教團體遶境活動，2天下來第二分局也動員近200人次之警力來全力維護道路交通順暢及活動安全秩序，圓滿達成秩序平穩、交通順暢、安寧乾淨之優質宮廟文化目標。

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