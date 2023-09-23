▲基隆就業中心大型徵才，社會處助求職者做好準備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府配合勞動力發展署北分署基隆就業中心今（23日）於長榮桂冠酒店舉辦的大型徵才活動，現場釋出上千職缺，社會處特別到場設攤，宣導提供身心障礙者職業重建等多項服務，協助求職民眾做好就業前準備，期盼達到穩定就業目標。

23日上午10時至下午2時於基隆長榮桂冠酒店舉辦的「2023基隆就業中心現場徵才活動」，是基隆地區今年度最後一場大型徵才活動，邀請基隆及雙北共計43家廠商，釋出超過1400個工作機會，因此吸引許多有意求職或轉職的市民朋友到場參加。

勞動力發展署北分署基隆就業中心統計指出，本場徵才活動的業別含括科技製造、餐旅服務、綜合零售、物流運輸及其他服務業等5大產業別，以餐旅服務業及科技製造業職缺最多，分別占36%及28.5%，有近8成職缺的薪資都在3萬元以上。

基隆市政府社會處除積極協助勞動力發展署北分署基隆就業中心辦理這項徵才活動，也特別到場設攤，宣導市府提供身心障礙者職業重建等多項服務，透過舉辦各類研習講座、職場參訪、實作體驗及職涯探索團體課程等多元就業前準備，希望能夠提升特定對象就業意願與信心，達到穩定就業的具體目標。