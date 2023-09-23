　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆就業中心大型徵才　社會處助求職者做好準備

▲基隆就業中心大型徵才 社會處助求職者做好準備。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆就業中心大型徵才，社會處助求職者做好準備。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府配合勞動力發展署北分署基隆就業中心今（23日）於長榮桂冠酒店舉辦的大型徵才活動，現場釋出上千職缺，社會處特別到場設攤，宣導提供身心障礙者職業重建等多項服務，協助求職民眾做好就業前準備，期盼達到穩定就業目標。

23日上午10時至下午2時於基隆長榮桂冠酒店舉辦的「2023基隆就業中心現場徵才活動」，是基隆地區今年度最後一場大型徵才活動，邀請基隆及雙北共計43家廠商，釋出超過1400個工作機會，因此吸引許多有意求職或轉職的市民朋友到場參加。

▲基隆就業中心大型徵才 社會處助求職者做好準備。（圖／記者郭世賢翻攝）

勞動力發展署北分署基隆就業中心統計指出，本場徵才活動的業別含括科技製造、餐旅服務、綜合零售、物流運輸及其他服務業等5大產業別，以餐旅服務業及科技製造業職缺最多，分別占36%及28.5%，有近8成職缺的薪資都在3萬元以上。

基隆市政府社會處除積極協助勞動力發展署北分署基隆就業中心辦理這項徵才活動，也特別到場設攤，宣導市府提供身心障礙者職業重建等多項服務，透過舉辦各類研習講座、職場參訪、實作體驗及職涯探索團體課程等多元就業前準備，希望能夠提升特定對象就業意願與信心，達到穩定就業的具體目標。

▲基隆就業中心大型徵才 社會處助求職者做好準備。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►「裸視3D弧形螢幕」胖橘貓超萌　邱佩琳：打造基隆城市新光點

►基隆市府宣布：即日起營養午餐「禁用加工液蛋」

►基隆好物成果發表　19商品將前進臺灣文博會、Pinkoi瘋設祭

►2023基隆壽司季表揚最鱻店家　副市長邱佩琳：打響美食城市新形象

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
38歲消防員剛過生日隔天殉職！同梯鼻酸：約好一起工作到退休
快訊／杭州亞運開幕式　中華隊王冠閎、羅嘉翎掌旗出場
快訊／第4位消防員遺骸找到了！確認全數殉職
快訊／王心凌中空辣秀舞姿！　「螢幕男友」甜告白：愛妳
比心梗還致命！　醫揭「5症狀」快就醫：小心猝死
美國默默公布「幽浮證據」
明揚爆炸7死98傷　董事長現身工廠
1700萬法拉利飯店前對決休旅車　網驚：超跑迴轉未禮讓

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆爆首例登革熱！安樂市場積水淹過大腿　謝國樑下令了

基隆就業中心大型徵才　社會處助求職者做好準備

聽取青年事務委員會建議　謝國樑：落實研究推動可行性

減少災職！台灣職安卡教育訓練　基隆強化營造安全衛生

基隆Podcast暢談低熱飲食　營養師分享中秋節健康小妙招

走出喪親之痛　台南就業中心助6旬婦女安薪就業

台南呷頭路台南好生活！　身心障礙者職能加值暨就業博覽會登場

台南市教育產業工會要求取消學力檢測強制入班觀課　教局：推動差異化教學

竹市光復路行人友善升級計畫　首部曲光復路綠門戶啟用

長照防災一定要　南消七大隊聯手衛生局為長照機構辦演練

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

屏東科技公司倉庫爆炸起火　竄白煙！多人受困等待救援

玩具火車穿越模型城市　「進擊の巨貓」一掌拍翻

iPhone 15「全台首摔」　螢幕炸裂！維修破5位數

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」！　另3人1條件協調中…Jennie曝「下一步」

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

基隆爆首例登革熱！安樂市場積水淹過大腿　謝國樑下令了

基隆就業中心大型徵才　社會處助求職者做好準備

聽取青年事務委員會建議　謝國樑：落實研究推動可行性

減少災職！台灣職安卡教育訓練　基隆強化營造安全衛生

基隆Podcast暢談低熱飲食　營養師分享中秋節健康小妙招

走出喪親之痛　台南就業中心助6旬婦女安薪就業

台南呷頭路台南好生活！　身心障礙者職能加值暨就業博覽會登場

台南市教育產業工會要求取消學力檢測強制入班觀課　教局：推動差異化教學

竹市光復路行人友善升級計畫　首部曲光復路綠門戶啟用

長照防災一定要　南消七大隊聯手衛生局為長照機構辦演練

杭州亞運正式開幕！中華代表團出場全場爆歡呼

包偉銘說劈腿就劈腿！　曾國城虧愛情滋潤「人生下半場精彩甜蜜」　

邊拍戲邊救人！《自由之聲》哥倫比亞拍片　200名孩童意外獲救

基隆爆首例登革熱！安樂市場積水淹過大腿　謝國樑下令了

羅PD新綜藝預告曝光！李光洙合體金宇彬、D.O.下鄉務農超鬧「沒看過這種」

快訊／杭州亞運開幕式　中華隊王冠閎、羅嘉翎掌旗出擊迎喝采

吳淡分家產「拿到最貴重財產」　她公開照片：這才是我要的東西

快訊／第4位消防員遺骸找到了！確認全數殉職

基隆就業中心大型徵才　社會處助求職者做好準備

王心凌中空辣秀狂野舞姿！　「4前男友全來了」甜告白：愛妳

南非男站行進中車頂耍帥　4秒後脖子著地當場身亡

地方熱門新聞

屏東工廠爆炸！陳其邁下令全力支援

國民黨將撤銷黨籍　徐耀昌發聲了

白楊瀑布崩塌土砂遭沖潰縮小　初評危機解除

裝載貨物要注意　發生散落、掉落…賠很大

屏東球廠爆炸　前進國小明停課1日

花蓮再推包機直航　邀10航空業者踩線交流

南消五大隊檢查高爾夫器材製造工廠

陳冠廷喊出交通發展四大政策

江信賢律師捐贈南消健身器材

棋牌社揪牌咖打牌從事麻將賭博

新北橋梁維護及路況養護　榮獲金路獎雙料冠軍

南消四大與統一企業公司新市廠聯合演練

台南登革熱疫情防疫問題一籮筐

三鶯大橋9／23全線通車　侯友宜：加強檢視確保通行安全

更多熱門

相關新聞

聽取青年事務委員會建議　謝國樑：研究推動可行性

聽取青年事務委員會建議　謝國樑：研究推動可行性

基隆市青年事務委員會今（23日）召開第三次大會，市長謝國樑在產業發展處副處長鄭永陽的陪同下，與青年委員們進行意見交流及討論。會中青年委員們踴躍提出建議，分別針對「試辦城市運輸車輛ESG完善」、「青年共創基地」、「友善觀光推廣」、「長照政策及勞資推廣宣導」、「三坑風雨走廊改善」等議題進行研討交流，謝國樑表示認同，並指示相關局處研究推動與落實的可行性。

台灣職安卡教育訓練　基隆強化營造安全衛生

台灣職安卡教育訓練　基隆強化營造安全衛生

基隆Podcast暢談低熱飲食　營養師分享健康小妙招

基隆Podcast暢談低熱飲食　營養師分享健康小妙招

基隆武崙國中防災演練　學童體驗驚險緩降

基隆武崙國中防災演練　學童體驗驚險緩降

災害防救業務聯合訪評　基隆展現強化耐災韌性

災害防救業務聯合訪評　基隆展現強化耐災韌性

關鍵字：

基隆職缺

讀者迴響

熱門新聞

女星親弟「是屏東爆炸工廠員工」！正要上班閃死神

即／大翻盤！明揚惡火沒射水　消防局長：進去就爆了

iPhone 15「這1顏色已降價」　他傻：還沒人要買

賴俊儒度蜜月前殉職！媽媽：以你為榮

殉職勇消賴俊儒「新婚照曝光」！手拿捧花燦笑

屏東爆炸逾80人死傷！醫跪地搶救跟死神拔河

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

屏東勇消陳柏翰殉職！基隆市消防局PO文哀悼

爆炸波超可怕　消防車被炸爛畫面曝光

全聯第2波「麝香葡萄」今起全台開賣

衝回火場「叫大家快逃」！明揚經理葬身火窟

第一視角還原過程：用乾粉滅火前就爆炸

新婚消防員殉職　周春米淚崩致歉！父：沒有誰的錯

屏東明揚國際「員工月薪曝」　鄉民喊不意外

即／屏東大火1死96傷　明揚國際董事長回應了

更多

最夯影音

更多
名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕

名車婦違停買晚餐被開單　罵警「臭要飯」被壓制逮捕
屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

屏東科技園區爆炸1消防員殉職　窗戶震碎現場畫面曝光

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

黃曉明曝小海綿「性格如Angelababy」　趙又廷見女兒像自己：多希望像圓圓！

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

《元素方城市》口碑逆襲成功　找到夢想、水火不容戀愛超好哭

屏東工廠爆炸

屏東工廠爆炸

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面