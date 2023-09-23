聽取青年事務委員會建議　謝國樑：落實研究推動可行性

▲基隆市長謝國樑聽取青年事務委員會建議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市青年事務委員會今（23日）召開第三次大會，市長謝國樑在產業發展處副處長鄭永陽的陪同下，與青年委員們進行意見交流及討論。會中青年委員們踴躍提出建議，分別針對「試辦城市運輸車輛ESG完善」、「青年共創基地」、「友善觀光推廣」、「長照政策及勞資推廣宣導」、「三坑風雨走廊改善」等議題進行研討交流，謝國樑表示認同，並指示相關局處研究推動與落實的可行性。

▲基隆市長謝國樑。

在「長照復康車輛ESG完善」部分，提案委員建議以長照復康巴士或特色車輛，作為ESG示範場域，讓乘客有舒適減碳的搭乘體驗。謝國樑聽取後表示，公車處致力提升公共運輸服務品質，建議初步構想先以一部公車作為試辦對象，請提案委員備妥相關方案內容後，再邀集公車處等相關單位，一起研討後續推展可行性。

至於「三坑風雨走廊改善」方面，青年委員則建議增設旅遊指標及照明警示系統，謝國樑指出，三坑風雨走廊曾是自己擔任立委會勘時極力爭取的，歷經十幾年來的使用，應進行維護及改善，將請交通處與台鐵協調後，提出改善更新計畫，在青年共創基地設置的議題上，謝國樑表示，地點初步選在舊漁會大樓。