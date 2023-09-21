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快訊／桃園國2東向路肩火燒車　下班尖峰車流回堵3公里

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號桃園東向15K處路肩今（21）日傍晚發生火燒車意外，桃園市消防局人員雖在10分鐘內撲滅火勢，但整輛轎車已燒成廢鐵，所幸駕駛及時逃生未受困。這起意外發生於下班尖峰時刻，事故原因仍由消防局鑑識人員調查中，現場已於下午5時53分排除，但仍造成後方約3公里回堵，目前車陣正消化中。

▲國二東向15K路肩今天傍晚發生火燒車意外，桃市消防局大湳分隊警消趕往現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國二東向15K路肩今天傍晚發生火燒車意外，所幸駕駛及時逃生未受困。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲國二東向15K路肩傍晚發生火燒車意外，駕駛及時逃生未受困。（圖／翻攝自臉書《記者爆料網》）

▲桃市消防局大湳分隊警消趕往現場灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊勤務指揮中心今天下午5時11分許接獲通報，國道2號東向15.4K處大湳路段路肩，1輛轎車起火燃燒，立即通報線上巡邏車查看，並通知桃園市119派消防車協助，消防局大湳分隊警消人員抵達現場，封閉外側車道與路肩灌救，消防人員迅速於10分鐘內撲滅火勢，但轎車已燒成一堆廢鐵，起火原因仍待調查。

▲國二東向15K路肩今天傍晚發生火燒車意外，消防局10分鐘內撲滅火勢，但轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲消防局10分鐘內撲滅火勢，但轎車已燒成廢鐵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

國道六隊指出，轎車駕駛是26歲的陳姓男子，行經上述路段發現轎車有異狀，趕緊停靠路肩下車察看，未料轎車隨即起火燃燒，所幸陳男及時逃離未受困，未波及其他車輛，但現場濃煙造成後方車流回堵約3公里，並影響主線車道車流，警方通報交控中心於CMS提醒用路人注意行車安全。

國道六隊呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因機件損壞造成行車危險，若發現車輛有異狀，應開啟方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停靠路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，乘車人員儘速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用「1968」APP警政報案功能向國道警方報案求援。

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