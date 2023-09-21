部桃樂居日照中心「智憶流動」藝術展　失智長者用畫作述說人生

▲衛福部立桃園醫院9月至10月間在門診大樓二樓藝文走廊展出「智憶流動」流動畫藝術展覽，日前由院內失智長者作家出席開幕儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

每年9月又稱為「國際失智症月」，衛福部立桃園醫院關懷失智症患者特別在門診大樓二樓藝文走廊舉辦名為「智憶流動」流動畫藝術展覽，由桃樂居日照中心失智長者參與創作，部桃社工室主任余偌圲指出，這場「智憶流動」流動畫藝展對於失智症長者尊重與關愛，院方未來將持續舉辦類似活動，讓每位長者透過畫作敘述自己人生的故事，更希望喚起各界對於失智者的重視。

這場藝術展覽為「國際失智症月」亮點活動之一，桃樂居日照中心長輩們盛裝亮相為個人首次畫展剪綵，讓流動藝廊充滿暖暖藝術氣息。部桃邀請失智照護中心主任王韋翔、神經內科主任劉家榛、社工室長照組組長黃華欣及指導老師王美玲等人與失智長者作家們共同為藝展剪綵揭幕。

▲衛福部立桃園醫院在門診大樓二樓藝文走廊展出「智憶流動」流動畫藝術展覽，長者參觀後以手機拍攝作品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃樂居日照中心社工古朝弘指出，「智憶流動」藝展以流動畫為主題，這是種近年來在歐美非常流行的集體藝術創作模式，透過壓克力顏料的流動與顏色在畫板上交融，呈現出獨特視覺效果。畫作代表失智長輩們寶貴人生體驗，因此取名為「智憶流動」。桃樂居日照中心主要照顧失智和失能長者，透過各種活動激發他們思考與運動，以達延緩失能和失智效果。

此外，日照中心一位參與畫作創作的李媽媽說，她非常喜歡這次流動畫課程，指導老師非常細心，每個人的畫作都是獨一無二的，有些人的畫作像水般流動，有些則像山峰，自己最喜歡的則是天空中的雲朵。這次的創作不僅發現自己有作畫天份，還能與桃樂居其他同學們共同討論分享，真是很難忘的個人經歷。

▲衛福部立桃園醫院在門診大樓二樓藝文走廊展出「智憶流動」流動畫藝術展覽，吸引不少長者參觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛福部桃園醫院社工室主任余偌圲則強調，在失智症照護方面，失智患者除定期回診與醫師溝通外，長照2.0的日間照顧服務也是項重要支援，桃樂居日照中心希望不僅能幫助長者延緩失能與失智，也能成為家屬的堅強後盾，減輕照顧者的壓力。「智憶流動」流動畫藝術展覽不僅是次藝術饗宴，更是對失智症長者的尊重和關愛象徵。