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社會 社會焦點 保障人權

母騎車遭三寶右轉猛撞「女嬰昏迷」夫控延誤就醫　警消回應了

記者戴上容／新北報導

新北三重一名37歲吳姓母親懷有4個月身孕，16日上午10時前方揹著1歲女嬰騎車回娘家，行經重新、重陽路口時欲左轉，沒想到內側轎車欲直行稍微向右偏移要上橋，媽媽和女嬰被擦撞後重摔在地，女嬰沒戴安全帽腦出血送醫。遭撞家屬的老公憤怒發文，質疑員警無視小孩已昏迷還不斷確認身份才能送醫，救護人員也延遲到場；對此，三重警分局及消防局拿出時間序及影片回應了。

▲▼ 母騎車背嬰遭撞「女嬰昏迷」！丈夫痛訴警消延誤就醫　警消回應了 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 母騎車背嬰遭撞「女嬰昏迷」！丈夫痛訴警消延誤就醫　警消回應了 。（圖／記者戴上容翻攝）

據了解，70歲張男駕駛小客車，於三重區重陽路內側車道，欲往重新橋方向行駛，他在通過路口時，因為擔心占用左轉車道，因此向右偏移，未料，擦撞到要左轉的機車騎士吳女(37歲)，吳女與女嬰雙雙倒地

肇事的張姓駕駛第一時間下車查看，並打電話報警叫救護車，經檢傷，吳女手腳擦傷、肚子的孩子沒事，背在前方的1歲曾姓幼童由於未戴安全帽，頭部撞擊後腦出血，救護人員到場時已陷入昏迷，吳女與女嬰雙雙送到送馬偕醫院診治，女嬰到院後立即進行開腦手術。
 

▲▼ 母騎車背嬰遭撞「女嬰昏迷」！丈夫痛訴警消延誤就醫　警消回應了 。（圖／記者戴上容翻攝）

吳女丈夫相當心疼與氣憤，投訴到爆料公社表示，4個月身孕的妻子以及剛滿1歲2個月的小孩，在車禍中均嚴重受傷，小孩目前至今尚未脫離危險期，他非常心疼，覺得孩子年紀那麼小就開刀，身上又插了一堆管子，希望各界一同集氣讓寶寶早日離開加護病房！

他聽妻子陳述，當下處理員警竟無視小孩已昏迷，還要求當場需先確認身份，才能送醫，救護人員也延遲到現場,還問妻子說：小孩是睡著了嗎？當場妻子哭喊小孩已昏迷，請盡快送醫，他們才送醫，對於這專業及維護社會安全公務人員非常失望。

三重警方表示，吳姓婦人對肇事張姓駕駛提告過失傷害、過失重傷害，另針對，吳女未為女嬰配戴安全帽、佔用直行車道、左轉未打方向燈等3違規進行開單舉發；而肇事者張姓駕駛也依「直行車佔用左轉專用道」開罰。

針對丈夫提出的質疑，警方表示，「10時05分事故發生、10時11分救護車抵達並檢傷救護、10時13分員警抵達指揮交通並詢問雙方資料、10時16分救護人員將傷者送醫」，處理時間共11分鐘，強調並無延誤狀況。

新北市消防局第三大隊回應，救護人員3分鐘抵達現場，評估約5分鐘即將2人送往醫院處置，救護車並無延遲到場情形。救護人員詢問患者「女嬰是否清醒？」 並非詢問「小孩是否睡著了？」救護人員到場後，立即評估檢視母親及小孩傷勢，送醫途中給予生命徵象評估及傷勢處置，無延誤就醫的情形。
 

▲▼ 母騎車背嬰遭撞「女嬰昏迷」！丈夫痛訴警消延誤就醫　警消回應了 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 母騎車背嬰遭撞「女嬰昏迷」！丈夫痛訴警消延誤就醫　警消回應了 。（圖／記者戴上容翻攝）

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