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社會 社會焦點 保障人權

不爽女警盤查怒譙三字經「還踢人踹車」　火爆全否認這下慘了！

▲桃園市詹姓女子今年5月在中壢區環北路上與房東爭執，中壢警方處理時，詹女竟以三字經辱罵女警，還以腳踹並折傷女警手指等處，還踹壞警車隔板等公物。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園市詹姓女子今年5月在中壢區環北路上與房東爭執，中壢警方處理時，詹女竟以三字經辱罵女警，還以腳踹並折傷女警手指等處，還踹壞警車隔板等公物。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市詹姓女子今年5月間因細故與房東起爭執，中壢警方據報前往調處時，詹女疑似不滿員警查驗身分，先以三字經辱罵，再拿隨身包包攻擊值勤女警，女警欲進行保護管束時，詹女隊女警徒手反折女警手指、踹其臉部及身體，最後還踹壞警車隔板等公物。桃檢調查時，詹女否認犯行，辯稱是不小心碰壞公物等語，檢方認定她犯行明確，偵結依毀損公務員執掌之物品、侮辱公務員等罪嫌起訴。

檢警調查，34歲的詹姓女子今年5月27日下午5時許，在中壢區環北路上，與房東發生細故起爭執，中壢警分局中福派出所涂姓女警、宋姓警員據報趕往調處時，詹女疑似不滿員警查驗身分口氣，竟以三字經辱罵，還以隨身包包向女警揮擊，拉扯其防彈背心與配戴之密錄器。

其中涂姓女警因詹女脫序行為，依法欲將強制保護管束並帶回派出所偵訊，詹女再度以三字經辱罵，還徒手反折女警手指成傷，同時踹向女警臉部與身體多處，被強押上車時，再度以腳踹壞警車駕駛座上之安全檔板，員警偵訊後依妨害公務等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

桃檢複訊時，詹女否認犯行，辯稱只有用隨身包包向房東揮擊，沒有攻擊員警，可能不小心踢到車上之安全檔板等語，警方則提供密錄器錄影光碟之截圖照片、醫院診斷證明與現場照片等佐證，現場證人包括大樓社區人員亦指證歷歷，檢方認為犯行明確，偵結依毀損公務員執掌之物品、侮辱公務員等罪嫌將詹女提起公訴。

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