雞蛋闖禍！感染沙門氏桿菌害情侶中毒　高雄知名熱炒店說話了

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄一對情侶11日晚間到新興區一家知名熱炒店消費，未料隔日上吐下瀉30次，還因此出血便、脫水、失去排尿功能，被檢出「沙門氏桿菌」感染，兩人住院5天治療才好轉。衛生局今(21日)開罰店家6萬元並勒令停業3天。店家表示，開業多年都使用同一家蛋商，還在釐清哪個環節出問題，若受害者願意出面，店家也願意賠償損失。

▲高雄一家知名餐館發生客人食物中毒，衛生局14日前往店家稽查並採集檢體。（圖／記者許宥孺翻攝）

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店家今日受訪時坦承，衛生局當日到店稽查，並要求現場做「滑蛋蝦仁飯」，由衛生局帶回檢體檢驗，確認是雞蛋被檢出沙門氏桿菌感染，目前正與衛生局、廠商連繫，釐清是哪個環節發生問題，畢竟處理這道菜，流程將近20年都是如此，是第一次發生這種情況。

▲店家出面回應。（圖／記者吳世龍攝）

店家強調，他們開業十幾年，一直都是使用同一家蛋商，使用的是國產雞蛋並依規定冷藏保存，非台農、信興蛋品，也非液態蛋，初步了解是雞蛋有問題，因為滑蛋並非全熟；而生魚片是當天有營業才會進貨，衛生局當日稽查時，因沒有營業，所以才沒有食材可供檢驗。

針對受害當事人指出「生魚片上有黑點」，店家回應，如果有看到異樣是不會使用，除非是工作人員沒有注意到，這部分也會向廠商源頭了解。

▲衛生局到場稽查，要求業者現場製作一份「滑蛋蝦仁飯」。（圖／記者許宥孺翻攝）

店家表示，目前未接獲其他消費者反應食物中毒，是收到衛生局通知，才知道有2位客人中毒，雖然未接獲兩人聯繫，不過店家有保公共意外責任險，若2位受害者願意出面，店家願意賠償損失。

受害者張姓女大生接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，她和男友11日晚間約9點，到新興區一家熱炒店用餐，由於並非第一次到這家店消費，當時並沒有發現太多異狀，當天一如往常點了滑蛋飯、味噌湯、茶碗蒸，另還點了之前沒點過的生魚片。

女大生表示，沒想到，她和男友在12日下午陸續開始嚴重上吐下瀉，導致無法正常生活，「只要有意識的狀態，每5分鐘就去廁所一次」，而且無法正常排尿。

▲張姓女大生和男友住院五天。（圖／當事人提供）

女大生和男友在13日深夜11點多到醫院掛急診，當下被診斷為「感染性腸胃炎」，並指出「體內病毒量是正常人的13倍」，而男友是超過正常人的10倍，當下立即住院治療，病毒檢測結果為「沙門氏桿菌」，直到昨天才好轉。

女大生說，她和男友住院5天，她前期上吐下瀉一日共約30次，兩人因此血便、嚴重脫水、綠色水瀉多日、發高燒至40度、多處為了承受高濃度點滴而腫漲瘀青，甚至無法正常排尿，生病期間也錯過很多重要的事，遑論時間與精神上的損失。

