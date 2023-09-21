　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雞蛋闖禍！感染沙門氏桿菌害情侶中毒　高雄知名熱炒店說話了

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

高雄一對情侶11日晚間到新興區一家知名熱炒店消費，未料隔日上吐下瀉30次，還因此出血便、脫水、失去排尿功能，被檢出「沙門氏桿菌」感染，兩人住院5天治療才好轉。衛生局今(21日)開罰店家6萬元並勒令停業3天。店家表示，開業多年都使用同一家蛋商，還在釐清哪個環節出問題，若受害者願意出面，店家也願意賠償損失。

▲▼衛生局14日前往店家稽查並採集檢體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄一家知名餐館發生客人食物中毒，衛生局14日前往店家稽查並採集檢體。（圖／記者許宥孺翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

店家今日受訪時坦承，衛生局當日到店稽查，並要求現場做「滑蛋蝦仁飯」，由衛生局帶回檢體檢驗，確認是雞蛋被檢出沙門氏桿菌感染，目前正與衛生局、廠商連繫，釐清是哪個環節發生問題，畢竟處理這道菜，流程將近20年都是如此，是第一次發生這種情況。

▲高雄知名餐館發生食物中毒。（圖／記者吳世龍攝）

▲店家出面回應。（圖／記者吳世龍攝）

店家強調，他們開業十幾年，一直都是使用同一家蛋商，使用的是國產雞蛋並依規定冷藏保存，非台農、信興蛋品，也非液態蛋，初步了解是雞蛋有問題，因為滑蛋並非全熟；而生魚片是當天有營業才會進貨，衛生局當日稽查時，因沒有營業，所以才沒有食材可供檢驗。

針對受害當事人指出「生魚片上有黑點」，店家回應，如果有看到異樣是不會使用，除非是工作人員沒有注意到，這部分也會向廠商源頭了解。

▲▼衛生局14日前往店家稽查並採集檢體。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局到場稽查，要求業者現場製作一份「滑蛋蝦仁飯」。（圖／記者許宥孺翻攝）

店家表示，目前未接獲其他消費者反應食物中毒，是收到衛生局通知，才知道有2位客人中毒，雖然未接獲兩人聯繫，不過店家有保公共意外責任險，若2位受害者願意出面，店家願意賠償損失。

受害者張姓女大生接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，她和男友11日晚間約9點，到新興區一家熱炒店用餐，由於並非第一次到這家店消費，當時並沒有發現太多異狀，當天一如往常點了滑蛋飯、味噌湯、茶碗蒸，另還點了之前沒點過的生魚片。

女大生表示，沒想到，她和男友在12日下午陸續開始嚴重上吐下瀉，導致無法正常生活，「只要有意識的狀態，每5分鐘就去廁所一次」，而且無法正常排尿。

▲▼張姓女大生和男友住院五天。（圖／當事人提供）

▲張姓女大生和男友住院五天。（圖／當事人提供）

女大生和男友在13日深夜11點多到醫院掛急診，當下被診斷為「感染性腸胃炎」，並指出「體內病毒量是正常人的13倍」，而男友是超過正常人的10倍，當下立即住院治療，病毒檢測結果為「沙門氏桿菌」，直到昨天才好轉。

女大生說，她和男友住院5天，她前期上吐下瀉一日共約30次，兩人因此血便、嚴重脫水、綠色水瀉多日、發高燒至40度、多處為了承受高濃度點滴而腫漲瘀青，甚至無法正常排尿，生病期間也錯過很多重要的事，遑論時間與精神上的損失。
 

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／下班注意！國2火燒車回堵3公里
劉亞仁遭「鈔票砸臉」！民眾怒：給你拿去監獄用
朱國榮潛逃5億保釋金恐沒收　4億是她出的「我也沒辦法」
快訊／國1火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」成功喇舌美國帥哥
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥
快訊／中華男足亞運65年首顆進球+首勝到手
「鯨魚爆炸」血水臟器狂噴！　染紅加州海岸

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選及油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

回收大亨陳家麒、華視開台元老返母校！感動世新引領傳播教育

再出包！流感疫苗平台見他校學生個資　疾管署全面清查：單一事件

搭高鐵「座椅能往後靠嗎？」　苦主空間被壓縮：憋尿2小時

在地好料星質感　雲嘉南濱海好食材展現新風貌

酒吧一晚5、6人搭訕！「條通女王凝視法」讓妹子成功撩心

快去買威力彩！「3生肖」偏財旺到惹不起　1類人備好麻袋裝錢

快訊／李昂掛急診：切記，人總有一天有生病的時候！

雞蛋闖禍！感染沙門氏桿菌害情侶中毒　高雄知名熱炒店說話了

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選及油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

回收大亨陳家麒、華視開台元老返母校！感動世新引領傳播教育

再出包！流感疫苗平台見他校學生個資　疾管署全面清查：單一事件

搭高鐵「座椅能往後靠嗎？」　苦主空間被壓縮：憋尿2小時

在地好料星質感　雲嘉南濱海好食材展現新風貌

酒吧一晚5、6人搭訕！「條通女王凝視法」讓妹子成功撩心

快去買威力彩！「3生肖」偏財旺到惹不起　1類人備好麻袋裝錢

快訊／李昂掛急診：切記，人總有一天有生病的時候！

雞蛋闖禍！感染沙門氏桿菌害情侶中毒　高雄知名熱炒店說話了

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選及油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

快訊／桃園國2東向路肩火燒車　下班尖峰車流回堵3公里

政院通過「最低工資法」草案　時力批：跳票7年賴清德一句話就放行

賴清德今參拜馬祖境天后宮　遠眺對岸嘆「和平無價」

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

暗酸郭台銘！呂秀蓮：選總統別自認「大老闆」　莫騙票找女性搭檔

老爺酒店首度賣「牛肉麵冷凍包」！2口味可選　9月底前買5送1

半夜起床喝奶...嬰兒床被「白毛汪霸佔」　牠露出得意笑容

狗狗亂入田徑比賽！短腿全力衝刺　終點線前「反超奪冠」觀眾嗨爆

生活熱門新聞

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

全聯「1神物又特價了」　比好市多便宜！內行秒搬6瓶

旅展買「捷奧10天6萬9」卻去不了！夫妻被搞瘋氣炸

最壞身教！土城母子攻擊「公園阿伯」：你先動手的

威力彩頭獎衝7.2億　3生肖鴻運駕到

比跑步還有用！醫師曝「這種運動」最能降血壓

6萬通電話訂到1500顆名店蛋黃酥　畫面曝

YouTube停更潮？他整理名單驚：感覺不單純

秋老虎飆36℃　明起有雨到中秋

國家警報響！921地震速報演練

餐廳寫no English mean　全場笑翻

更多熱門

相關新聞

母騎車遭撞女嬰昏迷　夫控延誤就醫

母騎車遭撞女嬰昏迷　夫控延誤就醫

新北三重16日發生一起嚴重車禍！一名37歲吳姓婦人，前方揹著嬰兒騎車行經路口時，被一輛從內側車道右轉的汽車撞擊，媽媽手腳擦傷、1歲嬰兒腦出血，送醫後緊急開刀。遭撞婦人的丈夫憤怒發文，質疑員警無視小孩已昏迷，還不斷確認身分才送醫，救護人員也延遲到場，讓他對警消相當失望，對此，三重分局及消防局回應了。

靈骨塔詐騙2年撈上億　泡麵藏錢躲查扣

靈骨塔詐騙2年撈上億　泡麵藏錢躲查扣

情侶嗑滑蛋蝦仁飯中毒　衛生局開鍘店家

情侶嗑滑蛋蝦仁飯中毒　衛生局開鍘店家

彭淮南否認「反連署」　郭台銘控鍾小平造謠

彭淮南否認「反連署」　郭台銘控鍾小平造謠

國1楠梓交流道5車追撞　全線封閉

國1楠梓交流道5車追撞　全線封閉

關鍵字：

高雄衛生局食物中毒沙門氏桿菌滑蛋蝦仁影音

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面