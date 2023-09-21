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高雄雙語學校132學童參訪世客博覽會　體驗各地客家文化之美

▲高雄市福安國小學童再世界客家博覽會高雄展區演唱知名客語歌曲《行過》。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高雄市福安國小學童再世界客家博覽會高雄展區演唱知名客語歌曲《行過》。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為參訪「2023世界客家博覽會」，高雄市客家事務委員會今（21）日帶領位於偏鄉的客華雙語學校132名學童，參訪世界客家博覽會，讓客庄的小學生體驗世界與台灣各地不同客家文化，高雄市客委會主委楊瑞霞表示，透過體驗遊程，讓高雄客家地區學童可以認識客家人在世界各個角落發光發熱事跡，讓他們以身為客家人為榮、以客家文化驕傲，也願繼續推廣客家文化，更歡迎遊客來高雄右堆旅遊，品嘗在地客家美食與六龜山茶。

▲高雄市客委會主委楊瑞霞分享給遊客《好客山農》的紅豆糕與綠豆糕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高雄市客委會主委楊瑞霞分享給遊客《好客山農》的紅豆糕與綠豆糕。（圖／記者沈繼昌翻攝）

位於桃園市青埔區進行中的世界客家博覽會，其中高雄展區今天舉辦《唸詩。來食茶》活動，邀請來自美濃、福安、東門國小學童朗誦高雄著名客家文學作家詩詞作品，包括改編自鍾理和父子生平故事的舞台劇《笠山之歌》、曾貴海醫師的《天光》、美濃國小吳承陽小朋友朗誦獲得第十六屆阿公店溪文學獎客語童詩第一名的《番豆豆腐》，以象徵對客家文學作品的致敬與傳承。

▲高雄展區由專業茶席師沖泡六龜山茶，由美濃國小學生奉茶給現場民眾品嘗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高雄展區由專業茶席師沖泡六龜山茶，由美濃國小學生奉茶給現場民眾品嘗。（圖／記者沈繼昌翻攝）

活動中還邀請茶藝老師設置茶席泡製六龜山茶，由小朋友以客語介紹六龜山茶並提供奉茶，現場茶香與書香環繞，現場遊客品嚐六龜山茶後均讚不絕口，參訪的132名小學生有抽空參訪台灣館其他展區不同客家特色，均覺得獲益良多。

▲高雄展區美濃國小學生現場朗誦高雄客家文學。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲高雄展區美濃國小學生現場朗誦高雄客家文學。（圖／記者沈繼昌翻攝）

楊瑞霞指出，「2023世界客家博覽會」是台灣第一次以族群為主的世界型博覽會，其中高雄展區突顯高雄客家特有的豐富型態與文化底蘊，展期將直至10月15日為止，目前還有最後三周時間，歡迎有興趣國人前往參訪，並感受高雄客家精彩的氛圍。

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