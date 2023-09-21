靈骨塔詐騙再扒皮！詐團2年撈上億豪車代步　泡麵藏錢躲查扣

記者陸運陞／新北報導

新北市52歲郭姓女子，在三重地區開設空殼公司後，並以公司名義夥同16名成員，以大量收購靈骨塔名義，針對年紀較長，曾遭騙購買靈骨塔的民眾再扒層皮，中和警方獲報，前往三重各處查緝，查扣現金1億3463萬元。為了逃避查扣，嫌犯還將現金藏匿於泡麵、房屋木質夾層內。

▲警方前往郭女等人住處搜索，查獲不法獲利現金1億3千多萬。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，郭女等人曾有殯葬業背景，2年前成立殯葬相關公司，取得曾遭騙購買靈骨塔的民眾名單時，向他們表示將大量收購，可藉此次獲利，但推說必須附加骨灰罈或其他相關物品，公司才願大量購買。另一夥人就趁機向被害民眾銷售，等待民眾上當購買後，郭女等人則不斷推拖，最後失聯不願回覆。

▲警方將郭女等人移送新北地檢署，11人遭聲請羈押獲准。（圖／記者陸運陞翻攝）

民眾發現上當後，紛紛報警處理，警方清查，受害民眾竟高達60多人，警方循線在新北市三重區集賢路一帶22處，查扣現金1億3,400餘萬元、金塊、外幣、車輛（保時捷、賓士等）及不動產15筆等，另扣得手機、電腦、教戰守則等證物。在查扣過程中，郭女等人擔心不法所得遭扣，竟然將錢以泡麵包裝偽裝，或藏在裝潢夾層中。

警方表示，接獲新北地檢署檢察官指揮偵辦，成立專案小組啟動偵查，發現部分被害人遭騙金額達5千5百多萬元，上週三（13日）持拘票拘提郭女與其他共犯共17名，訊後，警方依組織犯罪防制條例、刑法詐欺及洗錢防制法罪嫌移請新北地檢偵辦，並有11人遭聲請羈押獲准。

▲詐團成員代步的進口轎車，也都遭到警方查扣。（圖／記者陸運陞翻攝）