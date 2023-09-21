彭淮南致電否認「反連署」　郭台銘控鍾小平造謠

記者劉昌松／台北報導

台北市議員鍾小平日前在政論節目表示，前央行總裁彭淮南要求鄰居不可以幫郭台銘連署參選總統，事後郭台銘接到彭淮南電話告知，「從無此事」，郭辦發言人黃士修21日在律師陪同下，到台北地檢署控告鍾小平涉嫌誹謗罪。鍾小平隨後也到北檢澄清，自己也接到彭淮南電話，彭說自己當時只是告訴鄰居「連署要身分證影本很麻煩」，這和他在節目中轉述鄰居的說法不相衝突，他沒有誹謗郭台銘。

▲郭台銘辦公室發言人黃士修與律師控告鍾小平誹謗。（圖／記者劉昌松攝）

總統大選被連署人郭台銘辦公室發言人黃士修指出，鍾小平9月19日在Youtube的政論節目《57爆新聞》表示，他在金甌高中旁邊有一個21層的豪宅跟支持他的民眾聊天，對方稱自己前幾天把店面租給郭台銘，賺了80萬，而該民眾跟彭淮南同一棟樓，卻在跟彭聊天時遭彭痛罵，「彭淮南說你賺你的錢啊，你不可以幫他連署，彭淮南是很忠貞的黨員，他幫郭台銘連署，要找一些長輩婆婆媽媽的，他就已經被罵，那個大地主的女生就被彭淮南罵」。

▲鍾小平說自己也接到了彭淮南的電話澄清 。（圖／記者劉昌松攝）

後來郭台銘在20日上午10點9分到10點13分之間，接到彭淮南親自打電話告知，從未發生上述情事，也澄清從來沒有阻止任何人為郭董連署。黃士修表示，這很明顯是鍾小平議員在造謠，「鍾小平竟敢冒用彭淮南總裁名義，惡意攻擊郭台銘先生的聯署，實在不可取」，「只要鍾小平議員向彭淮南、郭台銘道歉，我方可以考慮撤告。」

就在黃士修與律師團完成提告的手續後沒多久，鍾小平也趕到北檢，表示20日晚上也接到彭淮南的電話，希望他幫忙澄清，「彭淮南只是跟鄰居說，連署還要身分證影本，很麻煩，這麼麻煩好嗎？」鍾小平另外對於黃士修是代表郭辦的發言人，發言人的操作個人聲量，壞了泛藍的大局，非綠平台的大局，也不是什麼好事，破壞很容易，團結是艱難的。