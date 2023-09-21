沙子、鹽巴做素材　陳顯章為懷舊風情增添一抹色彩

▲陳顯章老師將於9/19-10/13日於台元藝術空間展出個展。（陳顯章提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

擅於水彩及油畫的陳顯章老師將於本月19日開始持續到10月13日為止，於新竹縣竹北台元藝術空間展出他的作品。陳顯章老師將以畫筆勾勒樸實無華且動人心弦之脈絡，為靈活空間與懷舊風情增添一抹色彩，把溫馨美好之溫度刻劃在每人心中。

如生長於屏東鄉下，對於鄉間景物有一份特殊的歸屬感，陳顯章老師喜歡以鄉土懷舊為創作主軸。每當見到傾倒荒廢的磚牆、長滿雜草的土角厝，心中感觸極深，便以繪畫的方式，鄉過往先民的足跡記錄下來。

▲▼陳老師喜歡用鄉村、懷舊等景物為作品。





為了表達滄桑斑駁質樸的質感，陳顯章老師運用沙子、鹽巴、膠水、蠟筆、壓克力打底劑等素材，藉由畫筆的厚塗、輕推、噴麗，讓畫面在光影與色調的鋪陳下更具變化，以表達內心所要呈現的意境及對水彩藝術追求的無限可能。

陳顯章認為，藝術是人類心靈的產物，只要人的本質不變，人的價值與需求不變，藝術的宗旨也不應背離人性。在這個急速變遷、價值混淆的時代，更要努力建立自我的信念，堅信自我的藝術信念。

▲▼陳顯章老師運用沙子、鹽巴、膠水等素材，以厚塗、輕推、噴麗的方式讓作品中的光影更具變化。