快訊／遭爆搭名車住豪宅…高虹安被疑「建商市長」　檢方出手了

▲高虹安至9月開始風波不斷，爆料幾乎是一個接一個。（圖／記者劉昌松攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市長高虹安日前遭爆住豪宅、坐豪車，且與建商交情匪淺，之後又被懷疑3件都更案通過的速度如「火箭」，遭影射有不當利益輸送。新竹地檢署日前即開始進行簡報，今日地檢署也證實，相關爭議已經進入他字案調查，不過涉及偵查不公開，不方便說明細節。

新竹市府秘書長張治祥昨日下午親上火線召開記者會，她態度堅決的表示，3件都更案都是依法行事，高市長才剛上任9個月，沒有、也沒能力把手伸來，所有的程序都是同仁向她報告，為勞累辛苦的同仁遭受不明抹黑抱屈。

▲高虹安在出訪日本時公布副市長、文化局長人事異動，之後就開始一連串的爆料。（圖／翻攝錢康明臉書）



張治祥說，公部門辦事就是一切依法，不可能審查都更案前還要去做身家調查，知道背景是誰而做什麼通融，對於被指「加速進行」，她則認為是同仁效率好，更反問「每2個月開一次會，為民服務不行啊」。

不過張治祥的記者會並沒有消除外界質疑，針對民進黨團、民代、前錢文化局長的一系列爆料，新竹地檢署也早就進行剪報蒐集，地檢署更證實，對於外界的質疑，包含不正當利益輸送等等，都已經進入調查。

▲秘書長張治祥昨日的記者會火藥味十足。 （圖／翻攝高虹安臉書）