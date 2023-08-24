海洋的美好想像　「海風亞果-2023鄭京水彩個展」登場

▲「海風亞果-2023鄭京水彩個展」將在8月23日至9月6日於台南東門美術館展出，展出題材為亞果遊艇碼頭的風景系列作品30餘幅。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

「海風亞果-2023鄭京水彩個展」將在8月23日至9月6日於台南東門美術館展出，展出題材為亞果遊艇碼頭的風景系列作品30餘幅，包括台南與高雄亞果遊艇碼頭的景致風光。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭京是知名的漫畫家，早年任職經濟日報擔任漫畫記者20餘年，曾經榮獲3次的吳舜文新聞漫畫獎的肯定，經歷多年的漫畫線條歷練，運用到水彩寫生創作更是駕輕就熟。

此次展出主題的創作地點在亞果台南安平遊艇碼頭，在這個台南最接近海洋生活的地方，亞果與鄭京的合作，希望傳達更多關於海洋的美好想像給大眾。畫作展現了遊艇碼頭夏日的陽光與氛圍，悠閒的人們似乎陶醉在夏日的微風中，期待快樂出航。作品臨場感十足，除了明確的色塊之外，更有精準老練的線條，鄭京強調寫生即在描寫自然與生動，3個小時之內就能完成一幅流暢利落的作品。

此次的展出由東門美術館主辦、亞果遊艇集團協辦，同時也聯合出版「海風亞果-2023鄭京水彩畫集」一冊，為展出留下美好的紀錄，希望藉由東門與亞果的跨業合作為藝術文化共創美好的未來。

開幕酒會訂於8月26日星期六下午2時30分許，歡迎愛好藝術的同好與藏家共襄盛舉，光臨參觀指教。（東門美術館地址：台南市中西區府前路一段203號1樓，周二至周六13：00至18：00 ，周日、周一休館)