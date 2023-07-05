捨棄醫藥投入藝術　「花草間」吳燕如油畫個展　

▲擔任國際府城粉彩協會理事長的吳燕如，作品試圖探索自然和生命之間微妙的連結，她將舉辦「花草間」吳燕如油畫個展，歡迎參觀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

財團法人台杏文教基金會主辦、虹韻文創台南市台南藝文協會、高雄軟體園區香萘米有限公司協辦的「花草間」吳燕如油畫個展，將於7月13至8月8日在高雄市前金區中華三路七號八樓展出。

曾經是研究室的藥師，畫家吳燕如卻因為喜愛繪畫，捨棄醫藥投入藝術，還取得美術研究所碩士學位，她的丈夫是醫院院長，欣賞吳燕如的畫作，還說藝術創作同樣有治療功能，而且關照更深的精神層次。

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擔任國際府城粉彩協會理事長的吳燕如，作品試圖探索自然和生命之間微妙的連結。花草間結合了花卉和草本，通過色彩和形狀的組合，帶給觀眾一種與大自然相互關聯的感受。作品「花草間」分為16組，每組包含4幅正方形的小畫作，共計展出了64幅。每幅都獨特而精緻，以細膩的筆觸和豐富的色彩展現出對花草的情感和對自然界的敬畏。

吳燕如作品中，引用了兩位著名思想家的名言探討無限和神性的主題。Voltaire曾說過："神是一個中心，它的圓無所不在，周圍無處可及"，這句話讓我們思考花草的廣闊和神秘之處。而Carl Jung則說："除非樹根延伸至地獄，否則沒有樹能夠長到天堂"，這句話告訴我們只有通過面對自身的黑暗面，才能達到內心的昇華和成長。希望這次作品能夠引起觀眾們對自然、無限和神性的思考，體驗到大自然與我們內在世界的奇妙共鳴。「花草間」吳燕如油畫個展，周二~周六 11:00~17:00 ，周日周一休館，歡迎大家前往參觀。