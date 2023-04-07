賞畫做公益　油彩水墨書畫藝術慈善義賣展

▲彭沛琪&陸昭然老師攜手羅曼蒂畫家，4/23在尊彩藝術中心舉辦油畫義賣畫展響應愛心展出。

圖、文／新美齊建設提供

藝術與公益原來也可以如此完美結合，畫家彭沛琪&陸昭然老師，攜手羅曼蒂畫家，假於4/23（日）尊彩藝術中心，特別精選畫作以「愛心公益」為主題舉行義賣畫展，義賣所得將全數捐贈傳德慈善基金會的「急難救助計畫」，傳德慈善基金會表示，這次三位畫家特別捐出共36幅畫作，每幅畫作旁都有標價， 將在尊彩藝術中心舉行義賣展，民眾若有意願皆可購買，義賣所得將全數用於幫助弱勢及急難救助的個案，相當有意義。

彭沛琪與陸昭然老師以油畫為最主要的創作媒材，水墨為輔，結合西洋繪畫與中國水墨創作的發想，以精練寫實的油畫技巧賦予萬物新的生命力，呈現出幸福圓融的意象內涵。在平易中更貼近生活的構圖與取材，觸動觀者心靈深處的唯美記憶，感受畫風的魅力。羅曼蒂雖於金融業退休，但因接觸油畫產生更多的想像，繼續在她最愛的創作上努力。這次由UBS銀行牽線下，一同響應愛心展出畫作義賣，讓社會大眾能在畫展中感受到更多的不同創意的作品。

另外，本次愛心畫作義賣活動歡迎各界響應愛心公益，感受參展畫家的多元畫作，希望藉由這個平台，呈現出精緻優美的藝文氣息，將愛心做在最需要的人身上，民眾只要到尊彩藝術中心一趟，便可以同時欣賞到不同名家的畫作。

展期｜2023/4/23（日）下午14：00～17：00

地點｜尊彩藝術中心（台北市內湖區瑞光路366號）

聯絡人｜傳德慈善基金會02-7751-6956分機106