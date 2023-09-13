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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「跨年晚會當然無標案」　錢康明再駁徐千晴：李忠庭說他會處理！

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

▲徐千晴秀出「竹竹跨年」群組對話截圖。 （徐千晴提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市政府前文化局長錢康明離職後持續爆料，新竹市發言人徐千晴拿出「超級世界無敵爛企劃書」以及五點反駁錢康明，錢康明也馬上在臉書回應，並刻意針對徐千晴的說法，逐項回應，針對性十足，甚至還加碼曝光竹竹跨年群組的成員。

▲▼錢康明臉書。（圖／翻攝臉書）

▲錢康明喊話徐千晴，自己也有「竹竹跨年」的群組截圖，並質疑為什麼他的對話截圖中都沒有祕書加入。（圖／翻攝錢康明臉書）

▲▼錢康明。（圖／翻攝錢康明）
▲錢康明今天中午貼文新竹市跨年晚會的內容後，雙方持續隔空交戰，戰火甚至波及新竹縣。

徐千晴先以逐項的方式一一反駁錢康明，錢也不是省油的燈，特意把自己的回應「寫在妳每一段的駁斥之下」。

(以下藍字為市府發言人徐千晴的說明，紅字為錢康明回應)

有關市府前文化局長錢康明今日於臉書所載，市府發言人徐千晴嚴正駁斥如下：
一、對於錢前局長指「2023跨年晚會停辦係在其9/11離職後之決定」，此乃完全錯誤。早於今年7月，新竹縣市政府即展開跨年晚會相關討論，當時即共識決議交由民間主辦，縣市政府僅掛名指導單位，協助活動所需行政事務，包含場地租借及交管等。

錢前局長回應：
7月新竹縣市若有共識，是否有通知過我，請拿一紙公文出來證明以上所說的曾經通知過我。
或是曾經有託新竹市府的任何人，請這位同仁告訴過我，這位同仁是在何處告訴過我，只要一位就好。
咦！我好像是要負責跨年的文化局長，沒有公文，也沒有人告訴過我新竹縣、市的決議。


二、對於錢前局長提及「錢前局長被消失的「竹竹跨年」工作群組」，本府為釐清爭議，也在此公布工作群組內共計文字2則、貼圖4則之全數內容，均無提及任何具體工作事務，錢前局長是自行退出群組，並非無故被消失。另洽詢新竹縣政府人員，創建此群組之目的亦僅係協助民間主辦之大新竹跨年晚會，並無其他目的。

錢前局長回應：
又釣到了！
既然這群組還在，請放幾張這群組近日的談話內容，如此重要的群組，一定要有重要的討論，而且是不斷的討論。我離開的日期是9/11，因為我離職了，當然要退出，但是為什麼“秘書”從8/31到9/11一直沒加入啊？這麼重要的群組不加入，怪吧？我們的跨年晚會常常讓新竹縣戴處長不知所措。

三、對於錢前局長離職所交接之6頁單面A4簡報資料，經了解為活動辦理場地、煙火施放之概念建議，明顯可見屬於活動早期發想之規劃階段，亦無任何廠商名稱及報價資訊。市府強調，7月新竹縣市政府決議由民間主辦後，意味市府將不會使用跨年晚會追加之公務預算，回歸民間單位自行籌備辦理。在此亦公布該6頁單面A4簡報資料，市府公務人員絕不可能僅以如此簡略文件籌備活動，請勿惡意揣測、無限上綱。

錢前局長回應：
抱歉！我有更正是七頁單面A4簡報資料。
這不是公務人員給我的，是李忠庭先生在大同路的SAMBAR CAFE給我的，第一頁上面有新竹縣和新竹市的logo，這張一定要去問李忠庭，這是誰給他的。市長說過不是市政府出來的文件不可以用市政府的logo，這有法律問題，市長要立刻打電話問李忠庭。

四、對於錢前局長表示「3/27議會臨時會通過跨年晚會追加預算350萬」，此為完全錯誤訊息，跨年晚會追加預算350萬係6月才由新竹市議會定期會中通過。

錢前局長回應：
關於這一點，抱歉，很早就有朋友提醒了，發文後很早在FB更正了，我用的是11-1定期會（十一屆第一次定期會），跟6月定期會的意思是一樣的。這是通過350萬追加預算的日期，跟跨年晚會這件事較無必然關聯性，不過我想重點應該是要用“錯誤訊息”四個字來崩壞一下我的公信力，這點我可以理解。

五、對於錢前局長附圖說明「3/30聯絡學弟、學妹來當跨年晚會主持人，獲得同意」，在此嚴正澄清，市府對錢前局長提前邀約具體人選作為跨年晚會主持人一事毫無所悉，絕無於標案評選前先敲定政府標案具體執行人選，惟本案自始自終都無標案發包之具體規劃，敬請各界協助澄清。

錢前局長回應：
市府當然會對我邀約晚會主持人的事毫無所悉。因為我只有先敲下藝人時間，跨年晚會藝人的時間都要先敲，這是常識。後來因為跨年在李忠庭的處理下沒消沒息，最後還跟主持人取消主持。這種丟臉的事我就留在我自己這裏，沒讓市府來擔，不過現在，我原本邀約的主持人應該已經知道我遇到什麼事，為何後來跟他們取消了。

最後，錢康明說「當然無標案！因為李忠庭說他會處理。」也提到表演藝術科科長常提醒自己要趕快立一個標案，自己總是欲言又止的說不清楚，現在她也應該知道我的難處了。還括弧表示（竹竹跨年群組成員，我還是有留截圖啦！）

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