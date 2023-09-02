台東大自然油畫協會2023秋季大展　寶町登場

▲台東縣大自然油畫協會，即日起在寶町藝文中心推出「秋實風華－2023年大自然油畫協會秋季大展」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣大自然油畫協會今年邁入20周年，即日起在寶町藝文中心推出「秋實風華－2023年大自然油畫協會秋季大展」，2日早上10點舉辦開幕典禮。市長陳銘風表示，展出的作品件件精彩，歡迎市民朋友及遊客踴躍前往欣賞。

市長陳銘風指出，時序進入秋天，大自然畫會這次在寶町舉辦秋季大展，內容相當豐富多元。所謂「海納百川，有容乃大」。9月份的會員聯展內容不僅有油畫，還包羅水彩、水墨、書法、漆畫、碎布貼畫、創意書法、工筆佛畫等作品，其中，甚至邀請宏願寺住持道順法師展出「自在觀音」，內容精彩可期。

金剛寺的監寺慧立法師也到場參加開幕典禮，並且做了兩句偈和大家分享～「藝作芬流顯，巧境成雲千」。慧立法師說，藝術創作者內心通往真善美的芬流顯現，所有的作品展現巧妙境界，就像雲朵般大千世界的美好，來到寶町藝文中心的場域裡，自然感受到禪與藝術相結合的寧靜。

畫會理事長賴世榮表示，協會邁入20周年，就像是邁入成年期，期許這項展覽是畫會下一個階段的開始，希望能讓大家耳目一新，歡迎各界前往欣賞。