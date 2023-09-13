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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「超級世界無敵爛企劃書」曝！新竹市府5點回擊錢康明：主動退群

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

▲新竹市府曝光錢康明稱「超級世界無敵」 企劃書的內容。（徐千晴，下同）


記者陳凱力／新竹報導

新竹市前文化局長錢康明今中午在臉書貼文爆料，曾經見過所謂「跨年晚會」的企劃書，且在他離職時一同交接，還稱這份單面列印的企劃書「超級世界無敵爛」。市府對此也做出一連串的反駁。

市府發言人徐千晴公布企劃書內容，包含活動標題的頁首1頁、導言1頁、節目規劃1頁、煙火施放建議地點1頁、跨年活動標語「閃耀大新竹」1頁，以及1頁示意圖片，和1頁「Thank You 2023-2024大新竹跨年晚會暨煙火嘉年華」結語口號，總計7頁的A4紙中扣除頁首、頁尾、示意照、標語照，只有1頁導言、1頁活動介紹及1頁施放地點照。

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

▲▼ 徐千晴提供群組截圖稱，錢康明自己主動退群。

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

對於錢康明的臉書，徐千晴反駁：

一、「錢前局長指2023跨年晚會停辦係在其9/11離職後之決定此乃完全錯誤」。早於今年7月，新竹縣市政府即展開跨年晚會相關討論，當時即共識決議交由民間主辦，縣市政府僅掛名指導單位，協助活動所需行政事務，包含場地租借及交管等。

二、「工作群組內共計文字2則、貼圖4則之全數內容，均無提及任何具體工作事務，錢前局長是自行退出群組，並非無故被消失」。徐千晴解釋，洽詢新竹縣政府人員，創建此群組的目的亦僅係協助民間主辦之大新竹跨年晚會，並無其他目的。

三、「對於錢前局長離職所交接之6頁單面A4簡報資料，經了解為活動辦理場地、煙火施放之概念建議，明顯可見屬於活動早期發想之規劃階段，亦無任何廠商名稱及報價資訊」。並強調，7月新竹縣市政府決議由民間主辦後，意味市府將不會使用跨年晚會追加之公務預算，回歸民間單位自行籌備辦理。在此亦公布該6頁單面A4簡報資料，市府公務人員絕不可能僅以如此簡略文件籌備活動，請勿惡意揣測、無限上綱。

四、「3月27日議會臨時會通過跨年晚會追加預算350萬」完全是錯誤的，跨年晚會追加預算350萬係6月才由新竹市議會定期會中通過。

五、「3/30聯絡學弟、學妹來當跨年晚會主持人，獲得同意」的說法，稱「市府對錢前局長提前邀約具體人選作為跨年晚會主持人一事毫無所悉，絕無於標案評選前先敲定政府標案具體執行人選，惟本案自始自終都無標案發包之具體規劃，敬請各界協助澄清」。

在徐千晴截出的「竹竹跨年」截圖時序：

7/20　新竹縣AAA(馬賽克)新增BBB(馬賽克)進群，AAA發了一個招呼貼圖。
7/21　錢康明回覆招呼貼圖。

8/31    AAA在群內表示「麻煩秘書加入跨年相關人員」以及一個貼圖。
9/1      錢康明回覆了「HI貼圖」

9/11    錢康明發訊息告訴群組「我已經離開文化局長一職，跨年的事請您多費心了，我退出群組，我們之間有LINE，私聊沒有問題」。8:30分發完文字的同時，錢康明就退出群組。

9/11    12:02「新竹縣XXXXX(馬賽克)」也顯示退出群組。接著就是顯示「今天上午9:39」的時間。這張對話截圖中，可以看到從頭到尾只有AAA和錢康明的對話，所謂的「秘書加入跨年相關人員」卻無人再入群，而截圖的最上方，則顯示「新竹跨年(1)」的群組名稱以及人數。

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

▲▼企劃書依序內容。

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

▲▼「超級世界無敵爛企劃書」曝光　徐千晴五點反駁 。（圖／徐千晴提供）

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