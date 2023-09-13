縣市合作「行政支持」跨年晚會　新竹市府：毫無打臉高虹安

▲市府聲明，縣府的說法並沒有打臉高虹安。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者陳凱力／新竹報導



新竹縣政府稍早發表回應，證實「縣市首長確有共識，縣市可共同合作，由民間團體舉辦」，似乎間接表態挺高虹安「新竹市沒有要辦跨年晚會」的說法。之後新竹市府也發聲明並駁斥「打臉」，強調高虹安說「新竹縣市不辦跨年晚會」並非並是新竹縣市「沒有」跨年晚會，而是縣市「支持行政作業」，與之前的聲明內容完全符合。

錢康明堅稱，在自己離職前，一直有討論「跨年晚會活動」，且到後來還有「新竹縣合作」的決定，只是活動細節及負責內容還沒拍板。新竹縣府則在錢康明貼文後發表聲明「首長有共識，縣市一起合作」且採民間舉辦的方式。

對於錢康明的爆料，高虹安一直堅持新竹市沒有要辦跨年晚會，縣府今日終於也做出回應「首長有共識，縣市一起合作」只是是「民間舉辦」。新竹市府隨後也跟進聲明，稱高虹安日前說「新竹縣市不辦跨年晚會」不等於「新竹市沒有跨年晚會」，只是民間企業舉辦，由新竹市府「支持行政作業」，不算「打臉」。

【新竹市府聲明全文】

有關新竹縣政府發佈跨年活動之聲明，證明了新竹縣市之間的共識及先前新聞稿說明，毫無所謂「打臉」之說，為免誤解，新竹市聲明內容：

市長高虹安昨日受訪提及「新竹縣市不辦跨年晚會」，並非是不舉辦跨年晚會，而是指將由民間自辦跨年晚會，縣市政府支持行政作業，這跟日前所發佈的新聞聲明一致。

因此新竹縣、市政府「不辦」跨年晚會，就是指官方不主辦，而是讓民間自辦。新竹縣政府的聲明，更證明也強調了雙方針對跨年活動有進行相關討論，縣市最後的共識就是由民間來辦，不是官方來辦，且既然是民間來辦，因此追加預算也不會用到。