科技老闆買16幅北韓油畫慘了！仲介人叫金權日　這原因被控「資恐」

▲台北地檢署調查趙姓科技公司負責人違反《資恐防治法》案結果不起訴。（示意圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

趙姓科技公司負責人，因為從2017年到2019年間，花了近萬美元，向仲介買了16幅「北韓萬壽臺創作社」畫家作品，但「萬壽臺」是聯合國安理會決議的制裁對象，調查局認為趙男涉嫌以買畫為名，提供財務資恐，將趙男移送法辦，趙男辯稱自己是向大陸賣家買畫，台北地檢署調查，趙男買畫的對象金權日等人，並不在聯合國制裁名單，且畫作寄件人是大陸遼寧省，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。

北韓萬壽臺創作社1959年成立於平壤，旗下有約1000名挑選過的頂尖藝術家，由於北韓社會封閉，容易引起藝術收藏者的興趣，北韓藉此積極在全球尋找賣畫管道，突破聯合國的經濟封鎖，不過聯合國安理會已經在2017年8月5日作出第1718號決議，將萬壽臺創作社列為受制裁法人，這份決議經法務部公告後，任何台灣民眾不得直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益。

而趙姓男子先是從2017年10月13日起至2018年6月8日為止，以電子郵件方式，透過自稱姓李的萬壽臺創作社畫家金權日，以美金7700元買12幅油畫；2019年7月16日及10月12日，趙男又以人民幣2000到3000元不等，買了「韓式傳統宅」、「船動鼓聲」、「春天的河岸」、「王者的溫柔」等4幅布製彩色油畫。

調查局認為趙男故意向萬壽臺，違反《資恐防治法》，趙男辯稱，他的確透過仲介購買北韓油畫，但他是向大陸賣家買來的，不是向萬壽臺，買來的時候也不知道那些是萬壽臺的畫作，趙男否認有資恐犯意。

檢察官調查，趙男認識的金權日等仲介都是境外人士，無法查悉識別資訊，也不是資恐制裁名單，而趙男收到的第1批12幅畫作，是以順風快遞寄到，寄件人和地點是大陸遼寧省的丹東，與趙男所稱向大陸人買畫相符，至於第2批畫作的國外寄件人雖然姓金，但也無法藉此就認為是趙男直接向萬壽臺創作社購買，此外查無趙男與萬壽臺創作的匯款紀錄，因此以罪嫌不足為由，處分不起訴。