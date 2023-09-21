郭台銘民調跌至6％　學者分析：要做到這2事否則「整合沒他的份」

▲郭台銘在最新的總統民調中，支持度下探至個位數。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘找來藝人賴佩霞當他的副手搭檔後，如火如荼地展開總統連署，但根據《菱傳媒》最新民調顯示，郭台銘的支持度連三個月下探只剩6.58%。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳20日就在臉書分析，郭台銘要儘速提振民調，連署的氣勢也要趕快展現出來，否則非綠整合就沒他的份了。

針對郭台銘民調下滑，鈕則勳分析，這不僅突顯賴佩霞對他的加分有限，也突顯出連署的話題操作並沒有拉抬他的聲勢，再這樣下去非綠整合可能就沒有他的份了，除非他能夠趕快做到兩件事情。

鈕則勳指出，第一，儘速的提振民調支持度，除了拉升數據之外，也要有「超侯趕柯」的趨勢；第二，連署的氣勢要趕快呈現出來，最好要衝到一百萬份以上，這樣才能夠在非綠整合談判中有主導權，若連署只有剛好過門檻或只有30幾萬而已，不僅會加快侯柯陣營整合的速度，郭台銘也會迅速地被邊緣化。

此外，針對國民黨主席朱立倫透露內參民調指出，不管是國民黨總統參選人侯友宜或民眾黨總統參選人柯文哲，在一對一的情況下，都能贏過民進黨總統參選人賴清德，鈕則勳認為，除了幫侯友宜形塑主場優勢、虛張聲勢，增加談判籌碼之外，當然也是想藉這樣的論述向柯文哲示好，拋出橄欖枝，為藍白合的協商，建構比較好的談判氛圍。