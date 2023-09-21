快訊／柯文哲怒了！為雞蛋「挑戰賴清德」　再嗆民進黨跟貪污劃上等號

▲柯文哲怒批民進黨政府雞蛋處理說不清楚。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者袁茵／台北報導

巴西進口蛋事件延燒，台中市政府昨日查獲2家替農業部代工的液蛋製造廠，使用進口蛋，但產地標示為台灣，不過業者稱標示台灣是農業部指示才這樣做。對此，民眾黨總統參選人柯文哲點名，要挑戰民進黨總統參選人賴清德，「你不是執政團隊的一員嗎？要不要出來講話？」並批評民進黨跟貪污劃上等號。

柯文哲21日上午舉辦長照政策發布記者會，會後接受媒體訪問。針對有業者爆料，進口蛋標示冒充台灣是農業部指使，柯文哲表示，自己在台東跑行程時說過，人家說「一葉知秋」，現在是「一蛋知秋」，從蛋就可以知道當前的民進黨有多糟糕，「怎麼會搞成這個樣子？從頭到尾沒一件事聽起來合理。」

柯文哲批評，一人公司、資本額50萬卻可以標幾億的生意，且停業還沒復業，政府就可以簽約，「政府可以跟一個還在停業的公司簽約嗎？」且政府買了1億4000萬顆蛋，到底報廢掉多少？目前看數字都兜不攏，有時是5400萬、有時是6000萬，到底報廢多少、剩下蛋跑去哪裡？這國家怎麼都講不清楚？

柯文哲質疑，進口1.4億顆蛋，到底報廢多少、多少流到市面，事發多久了，政府完全沒有紀錄嗎？「一定有的嘛，為什麼不敢拿出來？一定有問題！」

柯文哲也直接點名賴清德，「我直接挑戰賴清德，你不是執政團隊的一員嗎？你要不要出來講話？要不要順便自己組個調查團去調查？」現在看到農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢下台，本來週五還要去立院做專案報告，現在也不用了嗎？還是隨便找個替死鬼去擋著就好？

柯文哲批評，自己有時候會很生氣，「當前民進黨跟什麼劃上等號？貪污啊！雞蛋貪污、光電貪污、疫苗貪污、口罩貪污、每條都貪是怎樣？搞什麼鬼！」賴清德作為執政的一員，這些事情都不知道嗎？難道要說這跟賴清德無關？所以才常說「新潮流不倒，台灣絕對不會好」。