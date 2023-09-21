綠批侯友宜抄襲蔡英文、賴清德論述　侯辦：民進黨才是「抄襲王」

▲侯友宜在華府與前美方官員、軍職人員進行晚宴。（圖／侯辦提供）



記者崔至雲／台北報導

針對民進黨秘書長許立明昨（20）日批評國民黨總統參選人侯友宜在接受外媒專訪或相關論述，都是抄襲總統蔡英文、副總統賴清德，是沒有國際觀的候選人。對此，侯友宜競選辦公室反擊，侯友宜訪美期間所提出的「3D戰略」，是在堅決維護中華民國主權地位的基礎上，建構台海的和平與穩定。更與賴的台獨立場大相逕庭，遑論「抄襲」已經是民進黨顯著的專長與標籤，其他人真的難以望其項背。

發言人陳柏翰指出，侯友宜在美國智庫演講以及投書「外交事務」（Foreign Affairs）期刊，首度正式提出以嚇阻（Deterrence）、對話（Dialogue）、降低風險（De-escalation）所組成的「3D戰略」，旨在強化自我國防能力來嚇阻大陸動武，並且也必須兼顧與對岸進行對話與重建互信基礎，進而恢復議題性交流，才能有效的維持台海間的和平穩定。事實上，這些論述也獲得許多美國學界或政界人士的認同與支持。

陳柏翰強調，反觀蔡英文的四個堅持或賴清德的四大支柱，不僅內容空泛流於口號，也未能符合中華民國憲法的規範或精神。尤其賴清德一向自詡是務實台獨工作者，甚至主張要走入白宮完成政治目標，成為台海局勢的不安定因素，無怪乎國際間有所謂「疑賴論」聲音的出現。侯友宜堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨，道不同不相為謀，如何抄襲民進黨的台獨堅持或支柱？

陳柏翰說，若要談到抄襲，民進黨內不僅前有鄭文燦及林智堅市長發生論文抄襲事件，最近連賴清德主席的愛將蔣絜安也遭校方認定抄襲而被撤銷學位。此外，日前侯友宜公布一系列包括廢除巴氏量表、全國老人健保免費等的政見，民進黨政府隨即就毫不客氣的跟進採用，就和論文一樣，也不註明出處。民進黨已經是家喻戶曉的抄襲王，卻反控侯友宜抄襲其論述，這簡直是荒謬至極，睜眼說瞎話。

