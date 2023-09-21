民進黨：柯文哲任內長照成績六都最差　怎麼顧全國？

▲民進黨發言人卓冠廷。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

針對民眾黨總統參選人柯文哲今（21日）公布長照政見，民進黨發言人卓冠廷表示，柯文哲在台北市長任內的長照成績六都最差，柯文哲卸任時，台北市長照服務涵蓋率六都最後一名，不顧長照讓市民受苦，市政就無為無能，如何讓國人相信柯文哲可以建立可長可久的長照制度，顯然是漫天扯謊開政見支票，「台北就顧不好，怎麼顧全國？」

卓冠廷指出，柯文哲卸任時，台北市長照服務涵蓋率六都最後一名。他指出，長照2.0的全國涵蓋率，在2022年底時已有7成，一年全國服務人數為44萬381人，反觀柯文哲執政下的台北市，2022年服務人數3萬8759人，涵蓋率只有47.33%，遠低於全國，為六都最後一名。

此外，卓冠廷說明，台北市住宿型機構服務床位數大缺8311床，也是六都最後一名。住宿型長照機構的佈建，在政府投入資源獎勵，這幾年來已有增加，從2019年到2022年底，全國增加42家，服務人數增加7597名。反觀柯文哲執政下的台北市，不增反減共減少2家住宿型機構，減少服務人數328名，住宿型機構床位數大缺8311床，為六都最後一名。

卓冠廷亦指，還有「一國中學區一日照中心」台北市達成率還是六都最後一名。社區式長照服務，可以讓長輩就近找到長照服務，「一國中學區一日照中心」的佈建，更是其中的重點，從2019年到2022年底，柯文哲執政下的台北市只增加29家，還是六都最後一名。

卓冠廷表示，柯文哲聲稱長照制度迫在眉睫，但外界看到柯文哲當市長時並不著急，這幾年來，台北市長照的服務量能是六都最後一名，柯文哲的長照保險，恐怕只是說說而已。他質疑，柯文哲說長照保險一年要收2300億元，政府分擔4成，將超過900億元，請問政府分擔的財源要從哪裡來呢？還有民眾、雇主也要各分擔3成，共1380億元，再加上部分負擔，未來若真由柯文哲主政，民眾在長照服務量能還沒有出來時，負擔已經加重，後果令人難以想像。

卓冠廷說，柯文哲主張用長照保險籌措財源，這並不是一個新的政見，從前總統馬英九任內就曾提出過，但就只是說說，並沒有真正的推動。2016年馬英九卸任時，長照經費只有49.5億元，但蔡英文總統執政以來，落實用稅收籌措長照財源，推動「長照2.0」擴大服務，2023年編列650億元，明年再增加到876億元，未來幾年長照服務所需的財源仍是穩定無虞。

卓冠廷補充，2021年長照2.0整體服務滿意度高達93.7%，幫助減輕家庭照顧者負擔達97.6%，可見長照2.0獲得國人的肯定與支持。蔡英文政府成功推動長照政策讓國人有感，請柯文哲不要為了批評而批評，一味的攻擊和批評，只是更加凸顯自己的不足。